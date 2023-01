ingezonden mededeling

Waarom is outdoor marketing nog altijd effectief? + Tips

zo 22 jan 2023, 09:40

Buitenreclame kan een effectieve manier zijn om een groter publiek te bereiken in een meer publieke omgeving. Ondanks het feit dat overschaduwd door meer digitale vormen van marketing, outdoor promotie heeft nog steeds zijn voordelen die het overwegen waard zijn.

Wil je weten waarom outdoor marketing de moeite waard is, en ben je ook nog eens geïnteresseerd in de beste tips om jouw buitenpromotiestrategie van de grond te krijgen? Lees dan snel verder!

Redenen om outdoor marketing te overwegen

Er zijn nog altijd veel ondernemers die de meer traditionele vormen van marketing liever links laten liggen en zich volledig richten op een digitale promotiemix. Dit is echter een gemiste kans, want er zijn veel voordelen aan outdoor marketing die nog altijd niet door digitale marketing geëvenaard kunnen worden. Hier zijn enkele redenen waarom buitenreclame een waardevol element blijft van elke succesvolle marketingstrategie:

• Kosteneffectief: Buitenreclame, zoals billboards en posters, kost over het algemeen minder dan veel andere vormen van (digitale) reclame en kan een potentieel hoger rendement op de investering op de lange termijn opleveren.

• Breed bereik: Outdoor advertenties hebben het potentieel om grote aantallen mensen in korte tijd te bereiken, waardoor ze ideaal zijn voor campagnes met strakke deadlines of een beperkt budget.

• Gedenkwaardig: Omdat ze in het dagelijks leven vaak herhaaldelijk te zien zijn, hebben buitenreclames een hoge recall rate, wat betekent dat kijkers de boodschap veel langer onthouden dan bij andere soorten promoties. Bovendien is een outdoor promotie een vorm van fysieke reclame, wat helpt om de merkbetrouwbaarheid onder de doelmarkt te verhogen.

Tips voor een effectieve outdoor marketingstrategie

Om ervoor te zorgen dat uw outdoor marketing plan succesvol is, zijn hier enkele tips om te overwegen:

• Kies de beste plaatsing: Bepalen waar de doelgroep jouw advertentie het meest waarschijnlijk te zien krijgt, is de sleutel om het meeste uit de campagne te halen; houd rekening met demografische gegevens en lokale verkeersstromen bij het bepalen welke locaties het meest geschikt zijn voor uw berichtgeving.

• Houd het eenvoudig: Complexe boodschappen werken meestal niet goed in een buitenomgeving vanwege de beperkte ruimte; richt je op het promoten van één hoofdpunt of idee dat mensen gemakkelijk in één oogopslag kunnen begrijpen.

• Investeer in kwaliteitsmateriaal: Outdoor advertenties moeten houden tegen de elementen dus investeren in goede kwaliteit materialen (zoals weerbestendig vinyl) kan gaan een lange weg naar het behoud van een professionele uitstraling die zal duren langer.

Kortom, het gebruik van buitenreclame als onderdeel van jouw marketingmix kan je helpen naamsbekendheid op te bouwen terwijl je een breed publiek bereikt met minimale kosten - waardoor het een voordelige optie is voor zowel grote als kleine bedrijven.