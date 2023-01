Lotgenotenbijeenkomsten voor NAH-getroffenen van start in Leerdam

LEERDAM/REGIO • Stichting NAH-Vraagwijzer heeft voor 2023 het lotgenotencontact voor NAH-getroffenen in Leerdam weer opgestart.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 februari van 13.00 tot 15.00 uur en vindt plaats op de locatie De Noorderberg aan de Bergstraat 90 in Leerdam. De bijeenkomst is een inloopmiddag voor NAH-getroffenen en hun naasten om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en om (nieuwe) sociale contacten op te doen. NAH-getroffenen en hun mantelzorgers vinden hier (h)erkenning, begrip en een luisterend oor.

De bijeenkomsten vinden telkens plaats op de dinsdagmiddag, tweewekelijks in de even weken. Eigen bijdrage is 2 euro per bezoeker. Koffie/thee is gratis. Voor vragen en/of informatie: info@nahvraagwijzer.nl. De data zijn overigens onder voorbehoud. Check de agenda op de website: www.NAHvraagwijzer.nl/agenda.