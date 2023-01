Verkeerd rekeningnummer in artikel over actie voor dierenasiels in Oekraïne

ARKEL • In het artikel over de actie voor dierenasiels in Oekraïne, dat vorige week in het Kontakt geplaatst werd, is per abuis een verkeerd rekeningnummer genoemd.

Het juiste rekeningnummer is NL54TRIO 0254638422 t.n.v. Stichting Konijn in Nood, in Stiens onder vermelding van Inzamelingsactie dierenasiels Oekraïne.