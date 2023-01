Wensen van Wijngaardse kerstwensenboom worden vervuld

WIJNGAARDEN • In ’t Wingerds hof in Wijngaarden heeft de uitreiking plaatsgevonden van de Wijngaardse kerstwensboom. Een aantal gasten werd totaal verrast.

Zoals de familie Van de Berg, die samen met hun zoon Wietse mogen gaan genieten bij Fien en Teun, waar Wietse groot fan van is. De kinderwens die in vervulling ging was van Lucas Bikker. Hij wenste voor zijn moeder veel mooie nagellakjes. Ook Mathilde van Os werd in het zonnetje gezet, omdat zij vele kaarten stuurt. Zij won een prachtige dinercheque. Ook voor moeder Zozan en dochter Raperin was een prachtige wens ingevuld. Zo kreeg Raperin rolschaatsen die ze graag wilde, en Zozan een tegoed bij de Melktap in Wijngaarden.

Al eerder werden er mensen verrast met een kleine attentie. En ook aankomende week krijgen alle Wijngaardse boeren een attentie aangeboden.

Het doel van de Wijngaardse kerstwensboom is omzien naar elkaar en verbinden. “Als initiatiefnemers kijken wij terug op een geslaagde actie!”, aldus Janine Aantjes-Korevaar, beheerster van ‘t Wingerds hof.