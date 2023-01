Open huis bij stichting CRR in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Stichting Christian Refugee Relief (CRR) uit Nieuw-Lekkerland houdt op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari open huis in de opslag aan de Veenweideweg. Belangstellenden zijn op vrijdag welkom vanaf 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

De boerenschuur van schoonpa Stam aan de Lekdijk werd enkele jaren geleden ingeruild voor de opslag aan de Veenweideweg. Maar dat stichting CRR in zeven jaar tijd zou uitgroeien tot een gevestigde organisatie in de hulpverlening aan vluchtelingen aan de diverse randen van Europa hadden (mede)oprichters André Stam en Daniël van der Leer niet kunnen bedenken. Anno 2023 zijn enkele honderden vrijwilligers actief voor deze Nieuw-Lekkerlandse stichting. Dat zijn ze op de rampplekken zelf (in de kampen), als chauffeur van een hulptransport of bij alle inzamelacties in Nederland.

In het najaar van 2015 besloten André en Daniel met nog veertien andere personen uit hun directe omgeving om naar Lesbos te gaan. “We zagen de verschrikkelijke beelden van al die vluchtelingenbootjes die overkwamen vanuit Turkije en moesten wel in actie komen”, aldus André.

“Het vluchtelingenwerk heeft ons gegrepen en nooit meer losgelaten.” Al snel na de eerste Lesbosmissie is de stichting opgericht.

Helpende hand

De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “CRR richt zich juist op wat we wel voor de ander kunnen doen. Door dus niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk! En het is een prachtige christelijke opdracht bovendien.”

CRR verzorgt inmiddels groepsreizen met vrijwilligers (missies) naar de Griekse eilanden, Athene en Bosnië. “Tijdens deze missies help je in of buiten de vluchtelingenkampen met bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel of kleding, het bouwen van tenten of het verzorgen van sociale activiteiten.

CRR verstuurt daarnaast inmiddels wekelijk hulptransporten naar de diverse partners waarmee zij samenwerkt. Helaas is daar vorig jaar ook de Oekraïne als bestemming aan toegevoegd. Er zijn in nog geen één jaar tijd meer dan 100 hulptransporten in dit oorlogsgebied aangekomen.”

Kleding en hygiëneproducten worden landelijk ingezameld via een netwerk aan inzamelpunten en in de CRR opslag te Nieuw-Lekkerland gesorteerd, verpakt en gelabeld. Zo kunnen deze na aankomst van het hulptransport direct uitgedeeld worden. Stichting CRR werkt hierbij nauw samen met lokale stichtingen en organisaties zodat de juiste goederen afgestuurd en uitgedeeld worden.

Laten zien

“We merken vanaf het eerste begin dat er veel bereidheid in Nederland is om te helpen bij kleding inzamelen en tijdens acties om geld in te zamelen. We zijn verwonderd en dankbaar hoe groot onze achterban inmiddels geworden is. Dus is het hoog tijd om hen allemaal uit te nodigen en te laten zien wat er allemaal bij komt kijken om dit werk te organiseren!”, aldus een enthousiaste Daniel van der Leer.

“Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari is iedereen van harte uitgenodigd om naar de Veenweideweg 19 te Nieuw-Lekkerland te komen. Er zijn diverse activiteiten gepland, uiteraard is er een hapje en een drankje en een leuk programma voor de kinderen. Maar er is vooral veel ruimte om geïnteresseerden bij te praten over het werk van CRR.”

Het programma staat op www.stichtingCRR.nl.