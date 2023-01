Molenlanden niet bang dat windmolens op Avelingen erdoor gedrukt zullen worden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden verwacht niet dat de plaatsing van windmolens erdoor gedrukt kan worden. Het CDA in Molenlanden was hiervoor bang en stelde hierover vragen aan het gemeentebestuur.

De gemeente gaat niet expliciet in op de vrees dat de windmolens er kunnen komen wanneer de grondeigenaar op die locatie een verzoek daartoe indient. In plaats daarvan verwijst de gemeente naar een bestuursovereenkomst die opgesteld gaat worden tussen de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, provincie Zuid-Holland, Rijk en waterschap Rivierenland. Daarin komen afspraken te staan over het zoeken naar een alternatief voor Avelingen.

Volgens de gemeente is er ook geen bestuurlijk meningsverschil met de provincie, maar wil de provincie juist meedenken en –bewegen met de gemeenten Gorinchem en Molenlanden in hun wens om alternatieven te onderzoeken voor windmolens op Avelingen.

“Dat heeft geleid tot een voorstel om tot bestuurlijke afspraken in lijn met wat we met de inspraak beoogden te komen”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden. “Daarmee heeft onze inspraak vanuit de RES heeft geleid tot het resultaat dat we hiermee voor ogen hadden.”

De verplichting om uiterlijk 1 juli 2023 een vastgestelde RES 2.0 te presenteren, is overigens vervallen. Op die datum moet de regio wel een voortgangsdocument presenteren. Via de genoemde bestuursovereenkomst maken de betrokken partijen afspraken over de termijn waarbinnen duidelijkheid gegeven zal worden over de mogelijkheden voor een alternatief voor Avelingen.