Informatiebijeenkomst in Papendrecht over tussenjaar voor hoogbegaafde kinderen

ma 23 jan 2023, 08:16

PAPENDRECHT • Het Willem de Zwijger College in Papendrecht organiseert op dinsdag 31 januari een informatiebijeenkomst over Fast Forward: een maatwerkjaar voor jonge meer- en hoogbegaafde kinderen.

Het tussenjaar voor jonge meer- en hoogbegaafde kinderen wordt het komende schooljaar voor het vierde jaar aangeboden. Dit jaar is bedoeld voor begaafde leerlingen die de leerstofstof van de basisschool beheersen, maar nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Dit kunnen leerlingen zijn die op de basisschool een of meerdere jaren hebben versneld. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel gebied of vanwege opgelopen hiaten of onderpresteren nog niet klaar voor de brugklas. Het kan ook gaan om begaafde leerlingen die in groep 7 zitten en voor wie het laatste jaar weinig tot geen uitdaging meer kan bieden.

In het tussenjaar worden verschillende vakken aangeboden. Allereerst de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, maar daarnaast ook uitdagende vakken zoals ‘Genius Hour’, ‘Oude talen en verhalen’, ‘Science’, ‘Robotica’ en verschillende creatieve vakken. Bij deze uitdagende vakken staat het onderzoekend leren, samenwerken en top down leren centraal.

Na dit maatwerkjaar kunnen de leerlingen doorstromen naar een brugklas op elke school naar keuze in de regio. De informatiebijeenkomst op de hoofdvestiging in Papendrecht begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via begaafd@wdezwijger.nl.