Elektrische deelauto nu ook in een dorp: officiële start in Giessenburg

za 21 jan 2023, 13:19

GIESSENBURG • De eerste elektrische deelauto in Giessenburg is zaterdagochtend officieel in gebruik genomen. Een aantal gebruikers trok de strik los die op de Renault Megane-E was aangebracht.

Samen Slim Rijden is een initiatief van Stichting Duurzaam Molenlanden en OnzeAuto. Als derde partij is ook de gemeente Molenlanden er bij betrokken.





In #Giessenburg is vanochtend de eerste elektrische deelauto van Duurzaam Molenlanden en OnzeAuto officieel in gebruik genomen. #hetkontakt @Molenlanden_Gem pic.twitter.com/0UZrk6BQRq — Rick den Besten (@RickdenBesten) January 21, 2023

Volgens Huib Glerum van Duurzaam Molenlanden was er sprake van een ‘bijzonder moment’. “Want elektrische deelauto’s zijn er tot nu toe vooral in grote steden. Wij hanteren een ander principe, meer gericht op een dorp.” Dat ging overigens niet vanzelf, want het plan ontstond 2,5 jaar geleden al. “Maar nu is het zover en we geloven erin dat dit in meer dorpen van Molenlanden kan.”

App

In Giessenburg rijdt de deelauto al anderhalve maand. Glerum: “De auto staat op een voor alle deelnemers gemakkelijk te bereiken plaats. De praktijk leert dat er met goede afstemming tussen de deelnemers vrijwel niet mis gegrepen wordt. Hoe meer deelname, hoe beter. OnzeAuto kan er dan een tweede en misschien zelfs een derde auto bij zetten.” Deelnemers kunnen met een app op hun mobiele telefoon de auto reserveren, openen en sluiten. Ook de betaling gaat eenvoudig via deze app.

Ook in Bleskensgraaf, Goudriaan, Nieuw-Lekkerland en Nieuwpoort/Langerak hebben zich belangstellenden gemeld, maar daar is het aantal nog niet genoeg om te kunnen starten.

Meer informatie: www.onzeauto.com/samenslimrijden/giessenburg