BoerBurgerBeweging gaat in Giessenburg in gesprek met leden en aspirant-leden

55 minuten geleden

GIESSENBURG • De provinciale afdeling van de BoerBurgerBeweging Zuid-Holland hield dinsdag een goed bezochte huiskamerbijeenkomst in De Til te Giessenburg.

Tijdens deze avond zijn BBB-ers van de Zuid-Hollandse kieslijst in gesprek gegaan met leden en aspirant-leden. Na een kennismaking werd verdiepend gesproken over het verkiezingsprogramma en de speerpunten voor komende verkiezingen.

Ook werd er over regionale actuele thema’s gesproken, zoals de zorgen over de toekomst van de agrarische sector, maar ook de woningbouwopgave, de noodzaak tot behoud van een spoedeisende hulp bij het Beatrix-ziekenhuis, de noodzakelijke verbetering van het OV in de streek en de plannen van de huidige gedeputeerde om op de Avelingen in Gorinchem industriële windmolens te plaatsen.

‘Het was een avond met mooie inhoudelijke gesprekken waarmee de Zuid-Hollandse BBB straks haar werk in de Provinciale Staten kan uitvoeren’, stelt de afdeling in een persbericht. Meer informatie: www.boerburgerbeweging.nl/zuid-holland.