Zinvolle teamdag Melitta in samenwerking met Voedselbank Giessenlanden-Zederik

vr 20 jan 2023, 09:15

REGIO • Melitta Benelux heeft tijdens een teamdag 13 tassen vol artikelen opgehaald en overhandigd aan de Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

Maar liefst 50 collega’s waren in groepjes actief in de stad Gorinchem en de winkelcentra, om gedurende 90 minuten zoveel mogelijk artikelen op te halen voor de klanten van de Voedselbank.

Jos Meulenbroek, manager Benelux: “We willen door het organiseren van een teamdag de collegialiteit verhogen en tegelijkertijd aandacht vragen voor onze omgeving. Het kantoor van Nederland is gevestigd in Gorinchem en om die reden hebben we gekozen voor deze actie.”

De collega’s zijn enthousiast over de bereidwilligheid van het winkelend publiek en konden na de actie met een goed gevoel de dag afsluiten.