Molenlanden werkt samen in de regio om meer woningen te bouwen

50 minuten geleden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden werkt samen met elf andere gemeenten in de regio om meer woningen te realiseren.

Samen met gemeenten in de Alblasserwaard, Drechtsteden, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee wordt één gezamenlijke woondeal opgesteld, met als titel ‘regionale realisatieagenda’.

De regio’s zetten in op een publiek-private samenwerking, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de versnelling van de woningbouw. Het uitgangspunt voor de vier regio’s daarbij is; ‘we werken niet samen om samen te werken; we werken samen wanneer dat kansen biedt en daarmee meerwaarde heeft, kortom efficiënt en effectief’.

Daarbij is aangegeven dat alleen als deze samenwerking concrete voordelen oplevert, bijvoorbeeld door kennisdeling en/of gezamenlijke gebiedsontwikkeling, de vier regio’s deze werkwijze verantwoord en uitlegbaar naar inwoners, gemeenteraden en partners.

Nu de vier regio’s zich bereid hebben verklaard om samen te werken aan een realisatieagenda, wordt er haast gemaakt met de uitwerking. Waarschijnlijk deze maand wordt er al een zogenaamd hoofdlijnenakkoord gesloten, dat in februari besproken kan worden door de twaalf gemeenteraden uit de vier regio’s.