Schade in Vijfheerenlanden tijdens jaarwisseling minder groot dan voorgaande jaren; lokaal vuurwerkverbod niet aan de orde

do 19 jan 2023, 16:36

Algemeen 249 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De kosten die de gemeente Vijfheerenlanden maakte door incidenten rondom de jaarwisseling zijn beduidend lager dan de afgelopen jaren. Dat heeft het college vorige week per brief aan de gemeenteraad laten weten.

Binnen de gemeente blijkt er voor ruim 18.000 euro aan schade te zijn aangericht aan onder meer prullenbakken, ondergrondse containers, verkeersborden en abri’s. Verder gaf de gemeente 12.750 euro uit aan de buitendienst, die zich in de laatste dagen van 2022 bezighield met het ter preventie opruimen van brandbaar materiaal. Ook wees men bijvoorbeeld aannemers op het verwijderen van kwetsbare en brandbare goederen. Alles bij elkaar bedroegen de kosten 31.191 euro. Vorig jaar was dit 44.441 euro en her jaar daarvoor 46.492 euro.

In de brief spreekt het college dan ook van een relatief rustig verlopen jaarwisseling. Men zegt verder: ‘De brandweer rukte in totaal 30 keer uit binnen onze gemeentegrenzen en het aantal containerbranden was goed voor de helft van deze inzet. Gevallen van persoonlijk letsel zijn ons nog niet bekend. Eén vijftienjarige inwoners kreeg een HALT verwijzing.’

Jaarwisseling 2023/2024

Maatregelen die dit keer werden genomen zullen ook komend jaar weer worden genomen. Ondanks de inzet is schade niet te voorkomen, stelt men. ‘Het lokaal afkondigen van een vuurwerkverbod, zoals een aantal gemeentenuit de regio deed, had weinig effect. Het is nu aan de landelijke politiek om te bepalen of een algeheel vuurwerkverbod haalbaar is.’