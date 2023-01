Cliënten waarderen Rivas wijkverpleging met een negen

do 19 jan 2023, 11:50

Algemeen 200 keer gelezen

REGIO • De cliënten van Rivas wijkverpleging beoordelen hun zorg gemiddeld met het cijfer 9. Dat is de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek over 2022.

“Een resultaat waar wij ontzettend trots op zijn. Zeker in deze tijden met een groot tekort aan personeel, is dit echt een topprestatie van onze zorgverleners”, zegt Twan van den Munckhof, directeur wijkverpleging bij Rivas Zorggroep.

De drie vragen in de enquête waarop het hoogste werd gescoord zijn: ‘Behandelen de zorgverleners u met aandacht?’, ‘Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?’ en ‘Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?’.

Twan van den Munckhof vervolgt: ”Mensgerichte zorg staat hoog in het vaandel bij Rivas. Daarom zijn wij ook Planetree gecertificeerd met onze organisatie, wat staat voor staat voor zorg zoals je je dierbaren gunt. Deze prachtige scores bevestigen dat onze cliënten de zorg die onze medewerkers bij hen thuis verlenen ook echt zo ervaren.”

De zogenaamde PREM (Patient Reported Experience Measure) is een landelijk en verplicht meetinstrument om de ervaring van zorg in kaart te brengen. De vragenlijst is onafhankelijk opgesteld en zorgverleners hebben geen invloed op de vraagstelling of de samenstelling daarvan. 320 cliënten van Rivas wijkverpleging vulden de vragenlijst in.

Er werd ook een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van de dagbestedingslocaties van Rivas. Hier komen vooral thuiswonende ouderen en mensen met een chronische aandoening om de dag door te brengen. Zij doen samen activiteiten en krijgen passende zorg. De hoogste cijfers uit dat rapport waren voor de vragen ‘Heeft de activiteitenbegeleider voldoende tijd voor u?’ en ‘Ervaart u de sfeer tijdens de activiteiten als plezierig?’. Beiden kregen een prachtige 8,6 als rapportcijfer.