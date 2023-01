Computerspreekuur bij L. & N. Smit’s Stichting

NIEUW-LEKKERLAND • Op donderdagmorgen 2 februari van 10.00 tot 12.00 uur wordt een inloop computerspreekuur georganiseerd bij de L. & N. Smit’s Stichting. Vrijblijvend kan men met problemen of vragen over het gebruik van I-pad, smartphone, laptop of pc naar de kleine zaal in ‘t Waellant aan de Ooievaar 10 in Nieuw-Lekkerland komen.

Ervaren docenten van Seniorweb zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en de problemen op te lossen. Tevens kan men interesse voor het volgen van een computer of fotocursus melden. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Voor meer informatie: de L. & N. Smit ’s Stichting: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via 0184-689360.