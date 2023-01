ingezonden mededeling

Eenvoudig woningwaarde bepalen; zo werkt het

wo 18 jan 2023, 07:23

Je wilt weten wat jouw huis waard is. Misschien heb je een flinke overwaarde die je kunt investeren in je volgende woning. Er zijn online meerdere huizensites die je de woningwaarde laten berekenen. Dat is reuze handig natuurlijk maar zijn deze berekeningen eigenlijk wel betrouwbaar?

Op deze pagina leggen we uit hoe het mogelijk is om met software de woningwaarde te bepalen en wat het verschil is met een waardebepaling door een verkoopmakelaar van vlees en bloed. Ook geven we je een gouden tip om een gratis waardebepaling voor jouw huis te laten berekenen.

Kan software woningwaarde bepalen?

Met Big Data kun je enorm veel doen. Deze term staat voor miljoenen en zelfs miljarden fragmenten van informatie die op allerlei manieren gecombineerd kunnen worden om tot een resultaat te komen. Een zoekopdracht in Google werkt omdat ze enorm veel data over websites hebben verzameld. Waarde checkers voor huizen doen ongeveer hetzelfde. Ze nemen informatie van allerlei websites zoals BAG of het Kadaster en komen zo tot een berekening van de woningwaarde. Je zult wellicht huizensites tegenkomen met jouw huis en allerlei details die jij niet hebt aangeleverd. Dan ontdek je hoeveel er bekend is over jouw huis en potentiële kopers zien deze informatie ook. Daarom is een strategische vraagprijs bepalen zo belangrijk, het gaat namelijk niet alleen om de waarde op papier (of het scherm) maar om het bedrag dat een koper bereid is om te betalen.

Hoe werkt woningwaarde bepalen?

Op basis van zaken als WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar etc. wordt een profiel gemaakt van jouw huis waar vervolgens een prijskaartje aan wordt gehangen. Met name voor ‘courante’ woningen, standaard huizen die vaak van eigenaar wisselen, is het redelijk goed mogelijk om met software een schatting te maken van de woningwaarde. Maar het blijft een schatting natuurlijk, software kan niet zien of je een tussenmuur in huis hebt verwijderd of de badkamer recentelijk hebt verbouwd. Als je 10 huizen in dezelfde straat zou taxeren dan komt er voor iedere woning toch weer een ander bedrag uit.

Een taxatie is overigens niet helemaal hetzelfde als een waardebepaling met als doel je huis verkopen. Taxeren doe je om een hypotheekaanvraag in te dienen, dit bedrag bepaalt hoeveel geld je kunt lenen. De werkelijke woningwaarde kan hoger of lager uitvallen op basis van diverse zaken. Dit kan het onderhandelen zijn maar ook de urgentie, iemand die met spoed een huis nodig heeft zal eerder overbieden dan iemand die minder haast heeft. Een taxatie is dus een objectieve meting, bij een waardebepaling die makelaars uitvoeren wordt tevens rekening gehouden met subjectieve kenmerken.

Gratis woningwaarde bepalen

Je kunt dus de dobbelstenen rollen en hopen dat er een huizensite is met een goed ‘algoritme’ om de woningwaarde te bepalen. Laten we eerlijk zijn; makelaars en taxateurs maken ook gebruik van dergelijke software. Toch mist er iets bij geautomatiseerde berekeningen. Zelfs met Calcasa, de enige softwarematige taxatie die geaccepteerd wordt door hypotheekverstrekkers, mag je tot slechts 90 procent van de taxatiewaarde lenen. Met een taxatierapport van een taxateur die langskomt kun je 100 procent lenen. Met een waardebepaling voor verkoop geldt eigenlijk hetzelfde. Een gratis online waardebepaling is een aardig begin, een bezoek aan huis van een lokale verkoopmakelaar is de volgende stap.

Via Watismijnhuiswaard.com kun je een gratis waardebepaling aanvragen van een echte makelaar bij jou in de buurt. De verkoopmakelaar komt bij je langs, bekijkt jouw huis en kan zo een reële waarde berekenen. Als je verder wilt gaan met de verkoop van je woning dan kun je afspraken maken met de makelaar maar dit is geheel vrijblijvend. Dit is de beste en meest nauwkeurige manier om de werkelijke waarde van je huis te bepalen.