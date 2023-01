UWV meldt ongekende krapte op de regionale arbeidsmarkt

do 19 jan 2023, 08:55

REGIO • De WW-uitkeringen in de arbeidsregio Gorinchem daalden ruim een vierde tot een historisch laag aantal uitkeringen van 851 in het jaar 2022. In 2021 was de WW-daling een derde.

Op de vacaturemarkt ontstonden in 2022 tot en met het derde kwartaal 14 procent meer vacatures dan in dezelfde periode in 2021, wat neerkomt op 9200 vacatures. De arbeidsmarkt in regio Gorinchem werd daardoor nog krapper. Aan deze sterke stijging van de spanning op de arbeidsmarkt lijkt nu een eind gekomen. Ondanks dat energiecrisis en inflatie hun weerslag hebben op de Nederlandse economie, is de verwachting dat ook in 2023 werkgevers moeite zullen blijven houden om personeel voor hun vacatures te vinden. Werkzoekenden die rekening houden met structurele krapte op de arbeidsmarkt en zich binnen overzienbare tijd kunnen door- of omscholen houden kansen.

Veel onzekerheden

“Het jaar 2022 kenmerkte zich door ongekende krapte op de arbeidsmarkt, maar bracht ook veel onzekerheden met zich mee, zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie”, vertelt Willem Schrijver, hij is arbeidsmarktadviseur. “We zagen dat de economische groei wat afvlakte en de werkgelegenheid minder sterk groeide en de verwachting is dat in 2023 het aantal vacatures zal dalen. De personeelstekorten zullen echter aanhouden. Door de vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen, energietransitie en de grote bouwopgave is er structurele krapte te verwachten in veel beroepen. Eén van de oplossingen is het activeren van onbenut talent in de regio en ze te enthousiasmeren voor die beroepen. Dit vraagt creatieve oplossingsgerichtheid en flexibiliteit van alle arbeidsmarktpartijen.”

UWV verstrekte eind 2022 in Gorinchem 321 minder WW-uitkeringen dan eind 2021. De WW-uitkeringen daalden met 27 procent van 1172 in december 2021 tot 851 in december 2022. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam in 2022 in Gorinchem met 0,4 procentpunt af van 1,5 procent eind 2021 naar 1,1 procent eind 2022. In 2021 bedroeg de daling 0,7 procent ten opzichte het WW-percentage eind 2020 dat 2,2 procent bedroeg. Deze sterkere daling in 2021 was het gevolg van het sterke herstel na de coronacrisis.

De oorlog in Oekraïne zorgde voor een ander economisch beeld. De stijgende gas- en brandstofprijzen zorgden voor extra kosten voor werkgevers en consumenten en wakkerden de inflatie aan. Oplopende prijzen van producten als graan en oliën deden hetzelfde. Hierdoor nam de koopkracht af en kwam het consumentenvertrouwen ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar te liggen. In het derde kwartaal 2022 kromp de economie voor het eerst na het coronajaar 2020 weer ten opzichte van het kwartaal ervoor, zij het een bescheiden -0,2 procent.

Sterkste dalingen

De WW-uitkeringen daalden het sterkst bij de openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen en commerciële beroepen. Bij de commerciële beroepen was de absolute daling van 82 minder uitkeringen in 2022 het grootst. Het ging daarbij vooral om callcentermedewerkers outbound en overige verkopers. Economisch-administratieve beroepen lieten eveneens een omvangrijke daling te zien: 65 minder WW-uitkeringen in totaal. Aan die daling droegen administratief medewerkers, receptionisten & telefonisten en directiesecretaresses bij.

In 2022 ontstonden tot en met het derde kwartaal met 9200 vacatures 14 procent meer vacatures dan in dezelfde periode van 2021 (+1.150). Volgens de ramingen van UWV ontstonden in dezelfde perioden in 2021 8050 nieuwe vacatures. Het herstel vanuit het eerste coronajaar zorgde in drie kwartalen voor 45 procent meer vacatures in 2021. Dat is met name te zien bij de dienstverlenende beroepen, maar ook in transport en logistieke beroepen. De opening van de horeca na de lockdowns van 2020 droeg daaraan veel bij. Voor dienstverlenende beroepen steeg het aantal vacatures het meest met 350 nieuwe vacatures. De top 5 van vacatures die het meest toenamen was als volgt: schoonmakers, vrachtwagenchauffeurs, elektriciens en elektronicamonteurs, laders, lossers en vakkenvullers en kelners en barpersoneel.