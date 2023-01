Coby van Dongen neemt na 46 jaar afscheid van De Jong Intra Vakanties

18 minuten geleden

Algemeen 97 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Coby van Dongen, commercieel directeur van De Jong Intra Vakanties, heeft aangegeven haar functie per 1 mei 2023 te willen beëindigen. De inwoonster van Oud-Alblas heeft ruim 46 jaar gewerkt bij de Ridderkerkse reisorganisatie en geeft daar nu ruim 25 jaar leiding aan.

Haar verzoek is door de Raad van Commissarissen aanvaard. Het is nu aan de Raad om te voorzien in de opvolging. “In juli 1976 startte ik als vakantiekracht op de postkamer bij De Jong Intratours”, blikt Coby terug.

“Inmiddels zijn er 46,5 jaar verstreken en ik kan zelf nauwelijks bevatten dat ik al zo lang bij hetzelfde bedrijf elke dag opnieuw met zoveel plezier aan het werk ga. Ik kijk terug op boeiende jaren waarin ik vele functies heb mogen bekleden, mooie plekken in de wereld heb mogen ontdekken en fantastische inspirerende mensen heb kunnen ontmoeten.”

Erkentelijk

De aandeelhouders en de Raad van Commissarissen zijn Coby zeer erkentelijk voor haar grote bijdrage aan het succes van De Jong Intra Vakanties, stellen zij in een persbericht: ‘Met name de afgelopen jaren met Covid en de oorlog in Oekraïne waren zeer uitdagend voor de reisbranche. Coby van Dongen heeft er met haar grote kennis en tomeloze inzet voor gezorgd dat De Jong Intra Vakanties deze moeilijke jaren goed is doorgekomen en de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.’