SIMAV-molenaars hebben meegestreden tegen wateroverlast

REGIO • De vrijwillige molenaars van de SIMAV hebben in de afgelopen dagen een bijdrage geleverd aan het drooghouden van de polder.

Door aanhoudende regenval steeg het waterpeil de derde week van januari tot ongekende hoogte. Ook in de Alblasserwaard bleef dat niet onopgemerkt. De regenval was in korte tijd al twintig millimeter boven het maandgemiddelde uitgekomen. De waterwegen vulden zich ver boven het gemiddelde waterpeil van de maand januari.

Meerdere dagen en nachten pompten de gemalen van het waterschap om het water af te voeren. Er kwam echter meer water bij dan verwerkt kon worden. Verschillende molens, waaronder die van molenstichting SIMAV, zijn om die reden volop aan het malen gegaan. Deze eeuwenoude machines maalden tientallen kuub water per minuut de polder uit. Enthousiaste molenaars lieten molens doen waar ze honderden jaren geleden voor gemaakt zijn; water opvoeren. Zo hielpen ze mee aan droge voeten in de waard.

Afgelopen zaterdag 14 januari bleek dat bij de Molenkade in Groot-Ammers circa vijftien centimeter water afgemalen was, waardoor het zomerpeil weer werd bereikt. Een stevige wind zorgde ervoor dat de molens hun werk konden doen.

Elektrische gemalen hebben in de achterliggende eeuw de plaats van windmolens ingenomen om ook bij ontbrekende wind het waterpeil van de polders in toom te houden. Bij extreem wateroverlast blijken de molens onverminderd goed te werken en zonder het milieu te belasten de polders te bemalen.