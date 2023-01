Elthetokerk in Alblasserdam neemt afscheid van dominee Hester Radstake

ALBLASSERDAM/REGIO • In het weekend van 28 januari neemt de Elthetokerk in Alblasserdam afscheid van predikant Hester Radstake.

“De afgelopen jaren hebben we mogen genieten van een predikant die vaak zo vernieuwend bezig was voor onze gemeente”, schrijft de gemeente op haar website. “Ze wist om te gaan met ouderen en jongeren.”

En: “ Ze stond haar mannetje tussen alle mannelijke collega predikanten in Alblasserdam. Ze was liturgisch vernieuwend en bijzonder muzikaal, ze bruiste van energie en nieuwe ideeën. Zo kunnen we nog wel even doorgaan...”

Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de gemeenteleden haar zullen gaan missen. Op zaterdag 28 en zondag 29 januari krijgt dominee Hester Radstake een mooi afscheid aangeboden.

Gemeenteleden zijn van harte welkom op de zaterdagmiddag bij het informeel samenzijn. Een ieder die ook afscheid wil nemen is van harte uitgenodigd voor de dienst op zondag 29 januari vanaf 14.00 uur. De Elthetokerk heeft veel leden uit Alblasserdam en dorpen als Nieuw-Lekkerland en Oud-Alblas.