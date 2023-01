Waardlanden verlaagt CO2-uitstoot van wagenpark

wo 18 jan 2023, 11:31

Algemeen 169 keer gelezen

REGIO • Vanaf 1 februari rijden alle dieselvoertuigen van Waardlanden op HVO100. HVO100 is een duurzame schonere dieselvariant die is gemaakt van afgewerkt plantaardig en dierlijk restafval, zoals oliën en vetten. De brandstof zorgt voor minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Ook is deze beter voor de motoren van de wagens.

HVO100 is de schoonste brandstof die op dit moment in dieselmotoren wordt gebruikt. Het is kleurloos, vrijwel geurloos, helder als water en volledig biologisch afbreekbaar. De nieuwe brandstof, die wordt geleverd door Wiersma Olie en Techniek, biedt veel voordelen als het gaat om duurzaamheid. Met HVO100 tanken scheelt tot 90 procent CO2-uitstoot in vergelijking met gewone diesel. De brandstof heeft een zeer lage uitstoot van gassen, zoals fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden en zwaveloxiden.

De overgang op deze nieuwe brandstof is een mooie stap in de verduurzaming van het wagenpark van Waardlanden en daarmee de afval- en grondstoffeninzameling in zijn geheel. Doordat de wagens de lokale luchtkwaliteit minder vervuilen tijdens de werkzaamheden. Ook is de brandstof beter voor de motor, want filters en injectoren blijven langer schoon. En er zijn geen kostbare aanpassingen nodig aan de bestaande dieselmotoren. HVO100 is direct te gebruiken in alle dieselvoertuigen.