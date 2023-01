Kinderburgemeester Roos wil ideeën delen

do 19 jan 2023, 18:00

HOORNAAR • De nieuwe kinderburgemeester, Roos Zeevalkink (9) uit Schelluinen, stelt zich in op een druk jaar. Tijdens het interview zit ze erbij alsof ze dagelijks de pers te woord staat, toch is het pas haar tweede gesprek met een journalist.

Haar juf op OBS Het Tweespan in Schelluinen vertelde over de vacature voor kinderburgemeester. Aan de overlegtafel in de burgemeesterskamer in Hoornaar vertelt Roos: “Ik heb er daarna zelf onderzoek naar gedaan en toen bleek dat het echt wel iets voor mij is. Ik heb interesses waar je mee verder kunt als je kinderburgemeester bent.”

Spreken in openbaar

“Ik vind het leuk om projecten op te zetten, daardoor werd ik ertoe aangezet om kinderburgemeester te worden. Ik vind het leuk om ideeën te verzinnen en om in het openbaar te spreken. Daar wil ik mee oefenen. In het openbaar spreken vind ik leuk omdat je dan een boodschap duidelijk kunt maken, dan luisteren er veel mensen en kunnen ze ook iets doen met wat je zegt. Je kunt ideeën delen.”

Knutselen

Roos houdt van lezen, nieuwe dingen leren, buiten spelen en projecten opzetten. “Ik hou ook van creatief bezig zijn. Vaak ben ik aan het knutselen, met papier en karton.” Ze giechelt. “Ik ben nu een boom met een huisje aan het maken, voor de ratten van mijn vriendinnetje.”

Milieuclubje

Over haar projecten zegt ze: “Ik ben langs de deuren geweest voor Oekraïne en heb milieuposters gemaakt die ik in school mocht ophangen. Op die posters staat dat we korter kunnen douchen en minder papier kunnen gebruiken. Ik maak me zorgen over het milieu en wil zwerfafval opruimen en recyclen. Samen met vriendinnen heb ik een milieuclubje. We hebben allemaal plannen, maar die kunnen we meestal niet uitvoeren. Nu kan ik die plannen groter maken en uitvoeren. Ik wil graag bloemen gaan zaaien en wat doen aan de verkeersveiligheid bij scholen.”

Veel leren

Ze rekent op een druk jaar. “Maar ik doe dit voor de kinderen van Molenlanden en denk dat ik veel nieuws ga leren. Ik denk dat het wel goed komt. Gemiddeld kost het twee uur per week. Je komt als kinderburgemeester op voor de kinderen in de gemeente, verzint projecten en voert die uit, samen met andere mensen in de gemeente. En je gaat met de burgemeester mee naar activiteiten, zoals de Sinterklaasoptocht, Koningsdag en herdenkingen.”

Welkom

Het contact met de ‘grote-mensenburgemeester’ Theo Segers is prettig, zegt ze. “Dat gaat heel erg makkelijk. Hij werkt me goed in en zorgt ervoor dat je jezelf welkom voelt.”

Stevige hand

Roos werd geïnstalleerd op 13 december. De oud-kinderburgemeester, Fedde Linneweever, hing haar de ambtsketen om en hij gaf enkele adviezen. “Hij vertelde me dat je een stevige hand moet geven.” Lachend: “Hij zei ook dat als je iets spannend vindt, dat het dan enger wordt. Je moet het niet spannend vinden, dan gaat het beter. Daar heb ik gebruik van gemaakt. Ja, het lukt redelijk.”

Politiek

Roos beschouwt het kinderburgemeesterschap als een goede voorbereiding op haar toekomst. Wil ze in de toekomst een beroep dat te maken heeft met politiek en bestuur? ”Ja, iets die kant op. Politiek lijkt me wel leuk.”

Ouders

Haar ouders hebben ineens een burgemeester in huis. “Dat vinden ze erg leuk, ze zijn blij voor me en vinden het echt iets voor mij omdat ik ervan hou om projecten op te zetten. Mijn vriendinnen vinden het ook erg leuk dat ik nu kinderburgemeester ben.”

Contact

Het benoemen van een kinderburgemeester maakt deel uit van het project ‘Kids op de Kaart’, met als doel kinderen op een laagdrempelige manier te betrekken bij de maatschappij, de gemeente en de politiek.

Kinderen die vinden dat er dingen anders moeten in hun dorp of stad of vragen hebben aan de burgemeester, wethouder, gemeenteraad of de kinderburgermeester, kunnen Roos mailen. Het is ook mogelijk om een raadslid, wethouder of (kinder)burgemeester uit te nodigen, bijvoorbeeld op school. Roos is bereikbaar via: kinderburgemeester@jouwgemeente.nl Roos is te volgen via Facebook, Twitter en Instagram.

Roos Zeevalkink werd gekozen door een jury, bestaande uit raadslid Naomi Kok, directeur Wico Blokland van de School met de Bijbel in Noordeloos en burgemeester Theo Segers. Roos: “Je moest solliciteren. Er deden elf kinderen mee.”