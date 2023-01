Gemeente Vijfheerenlanden presenteert sportbeleid; ontwikkelen toekomstvisie sportaccommodaties één van de prioriteiten

VIJFHEERENLANDEN • Het plan van aanpak voor de verbetering van sportaccommodaties wordt in het eerste kwartaal van dit jaar voorgelegd aan de gemeente raad. Het ontwikkelen van een toekomstvisie op de binnensportaccommodaties en club- en kleedgebouwen binnen de gemeente Vijfheerenlanden is één van de prioriteiten van dit jaar en is onderdeel van het sportbeleid.

Het sportbeleid werd op 13 december van het vorige jaar vastgesteld en is in overleg met sportverenigingen en andere sportaanbieders en partners tot stand gekomen.

Fitte en vitale samenleving

Wethouder Kees Bel legt uit: “Wij dragen als gemeente graag actief bij aan een fitte en vitale samenleving. In dat kader hechten we een groot belang aan sport. De kern van het sportbeleid is dat we willen investeren in sport binnen onze gemeente. Onze focus ligt hierbij op sportverenigingen, sport- en beweegstimulering gerichte op doelgroepen, multifunctionele en duurzame sportaccommodaties en maatschappelijke tarieven en transparante subsidieregelingen. We willen het aantal leiden bij sportverenigingen op peil houden en investeren in toekomstbestendige accommodaties.”

Met het nieuwe sportbeleid is een nieuwe subsidieregeling van kracht, waarbij alle verenigingen gewaardeerd worden voor hun bijdrage aan een fitte en vitale samenleving. Er is structureel een ton extra ingeruimd voor subsidies aan de sportverenigingen. Ze krijgen minimaal dezelfde subsidie als voorheen. Op basis van de doelstellingen binnen het sociaal domein, wordt er een plan uitgewerkt voor een extra subsidieregeling opgesteld voor specifieke doelgroepen.

Planning

Binnen de gemeente zijn er diverse accommodaties verouderd, zo werd er vorig jaar al een motie ingediend omtrent het sportpark van voetbalclub Brederodes uit Vianen. In het eerste kwartaal van 2023 wordt nu dus in kaart gebracht waar dit allemaal nog meer het geval is, waarna de raad de volgorde bepaalt waarin de verbeterwerkzaamheden gaan worden uitgevoerd.