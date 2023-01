Oranjevriend in Groot-Ammers zoekt foto’s voor seniorendagen

GROOT-AMMERS • Op vrijdag 3 februari en zaterdag 4 februari worden de befaamde Seniorenmiddag (zaterdag ook ’s avonds) van Stichting De Oranjevriend weer gehouden. Met beelden van Groot-Ammers zoals het eens was.

De seniorencommissie van Stichting De Oranjevriend is druk bezig om weer een geweldige serie samen te stellen met beelden van optochten, bekende inwoners, oude winkeltjes en woningen/bedrijven van toen en nu.

Maar daarbij zijn zij ook nog steeds op zoek naar nieuw materiaal. Wie oude foto’s heeft of een oud fotoboek bezit, kan dat melden bij Piet en Hennie Kortleve of Peter en Kwakernaak. Zij scannen deze foto’s en zorgen ervoor dat de indiener ze na twee dagen weer onbeschadigd terugkrijgt.

Overigens kan men zich nu al aanmelden voor het bijwonen van de seniorendagen op 3 februari (14.30 uur) en zaterdag 4 februari (14.30 uur en 20.00 uur). Aanmelden kan zowel telefonisch als via de mail bij Piet en Hennie Kortleve via kortleve005@hetnet.nl of 0184-661684 of bij Peter en Ina Kwakernaak via kwakerna@planet.nl of 0184-662035.