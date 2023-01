Oud-kinderburgemeester was maar één keer zenuwachtig

GROOT-AMMERS • Op je elfde al oud-burgemeester zijn, er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen. Fedde Linneweever uit Groot-Ammers zette al jong zijn voet op de carrièreladder.

Een enkele keer was Fedde vorig jaar liever buiten gaan spelen, maar meestal genoot hij van zijn taak als kinder-burgemeester van Molenlanden. Hij vindt het bijzonder om in zijn gemeente de eerste met die functie te zijn geweest. “Niemand anders kan dat straks zeggen.” Een nadeel had het wel. “Ik kon niet aan een voorganger vragen: hoe heb jij dat gedaan? Ik had ook geen idee van wat ik moest verwachten toen ik eraan begon.”

Fedde besloot te solliciteren toen zijn moeder zei dat het misschien iets voor hem was. Moeder Marijke Bouter: “Fedde is heel nieuwsgierig, heel sociaal, wil alles graag weten, staat overal met zijn neus vooraan. Er waren meerdere mensen die de vacature hadden gezien en zeiden: dat is Fedde. Tijdens het sollicitatiegesprek deed Fedde gewoon zijn verhaal, die spontaniteit vonden ze leuk denk ik. Hij is iemand die overal op af durft te stappen.”

Zijn moeder vond het bijzonder om ineens een burgemeester in huis te hebben. “Om te kunnen zeggen: ik ben de moeder van de kinderburgemeester. Vooral leuk was de klik tussen Fedde en burgemeester Theo Segers. Hij zei: het lijkt wel alsof ik er een kleinzoon bij heb. Mijn man en ik hebben een eigen bedrijf, we zijn best druk. We konden Fedde niet altijd halen en brengen. Theo kwam hem vaak ophalen. Het was mooi hoe Fedde naar hem keek, van hem leerde hoe je dingen moet doen.”

Er waren dagen waarop Fedde niet zo’n zin had om zijn ambtsketen om te hangen. Marijke: “Hij wist soms niet goed wat hem te wachten stond.” Fedde: “Meestal vond ik de dingen leuk.” Hij noemt een paar dingen die eruit sprongen: “De herdenking bij het Mission Belle Memorial in Nieuw-Lekkerland. Daar heb ik een speech gegeven. Dat was de eerste keer dat ik zoiets deed. En aan het begin van mijn burgemeesterschap heb ik een keer een speech gedaan. Mensen herkenden mij, er waren veteranen en kinderen bij en ik mocht een tocht maken in een legerauto. Heel gaaf.”

Fedde genoot ook erg van de zes sinterklaasintochten waar hij bij was. “Al die blije kinderen die mij herkenden, dat was leuk. En de avonden met de brandweervrijwilligers vond ik leuk. Ik ben één keer zenuwachtig geweest, voor de eerste brandweeravond. De donderdag daarvoor was ik geïnstalleerd, de maandag erna mocht ik meteen bloemen overhandigen. Dat vond ik wel spannend. En tegenover de commissaris van de Koning zitten is ook wel spannend. Maar voor de rest… ik ben niet zo zenuwachtig.”

Het was een leerzaam jaar. “Ik heb meer mensen leren kennen, beter leren spreken. Ik spreek mensen nu beter aan. En ik ben harder gaan praten omdat ik voelde dat mensen naar me luisterden.”

Nu Roos Zeevalkink zijn taak heeft overgenomen, heeft Fedde weer meer tijd voor hobby’s. “Ik ben de jongste vrijwilliger bij VV Groot-Ammers. Ik hou eigenlijk niet zo van voetballen, maar ik help vaak in de keuken, wijs mensen de weg, ruim afval op. Verder maak ik graag mensen blij, bijvoorbeeld door klusjes te doen, een praatje te maken. Ik loop soms in een clownspak. En ik hou van tekenen.” Het komende jaar brengt een nieuwe uitdaging: “Ik ga na de zomervakantie naar een nieuwe school, De Bossekamp in Ottoland.” Hoewel hij genoot van zijn jaar ‘in het ambt’, blijft het toch zijn grootste droom om een eigen horecazaak op te zetten.