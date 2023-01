Nieuwjaarstoespraak burgemeester Segers: ‘Vertrouwen in de toekomst en de kracht van mensen’

di 17 jan 2023, 08:19

Algemeen 157 keer gelezen

MOLENLANDEN/GIESSENBURG • Burgemeester Theo Segers heeft vrijdagmiddag tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Molenlanden teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar.

Eigenlijk wil hij vooral vooruitkijken, maar na een jaar als 2022 ontkwam hij er niet aan om terug te kijken. “Zowel in positieve als negatieve zin”, vertelde hij tijdens de bijeenkomst in De Til.

“Want zelden viel het woord crisis zo vaak als in 2022 en zijn mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Wantrouwen in de politiek (en niet altijd onterecht), een kloof tussen Den Haag en de polder. Vlaggen ondersteboven. Je zou er soms moedeloos van worden.”

“Maar tegelijkertijd is er ook de wil om er samen uit te komen”, vervolgde hij, daarbij refererend aan de heel goed bezochte boerenbijeenkomsten. “Elkaar in de ogen kijken en luisteren. Hoe gaan we hier samen uitkomen? Ontzettend boeiende avonden, onlangs nog, met de provincie erbij. Bijeenkomsten die uiteraard een vervolg krijgen.”

“Zo slaan we de brug die zo hard nodig is. Ik denk dat daar ook een mooie rol ligt voor een gemeente. Op tal van vlakken, maar ook zeker in dit vraagstuk; een van de velen die het jaar 2022 kenmerken.”

Hij vervolgde: “Ik heb vertrouwen in de toekomst en de kracht van mensen om er toch met elkaar uit te komen. Ik geloof daar stellig in.”

Verder ging de burgemeester nog in op de 182 echtparen die in het afgelopen jaar 50 jaar getrouwd waren neen de 22 Koninklijke Onderscheidingen die in 2022 werden uitgereikt. Ook de ontmoetingen met inwoners tijdens zijn zomerse wandeltocht en Hart voor Molenwaard Award noemde hij in zijn toespraak.

Die award werd tijdens de bijeenkomst uitgereikt aan inwoners die ‘iets wilden doen voor hun medemens’. Als voorbeelden van mensen die iets wilden doen voor hun naaste noemde burgemeester Segers de initiatiefnemers van het voedselbankje in Giessenburg, waar mensen levensmiddelen achter kunnen laten die vervolgens uitgedeeld worden aan mensen die het hard nodig hebben.

Ook noemde hij de driejarige Guus uit Nieuwpoort, die eind vorig jaar, toen hij signalen van een beginnende schoorsteenbrand opmerkte en dit meldde bij zijn ouders. Segers: “De brandweer was er tijdig bij om erger te voorkomen. Een kleine held.”

Ook noemde Segers een held uit de recente historie: “Wat kan ik doen, dacht ook Dietrich Bonhoeffer, een Duitse dominee die in de oorlog zijn land ontvluchtte. Ik vertelde er ook over tijdens de bijeenkomsten voor onze gouden echtparen. Hij koos ervoor terug te keren en er te zijn voor zijn land, iets wat hij uiteindelijk met de dood heeft moeten bekopen. Maar hij stond op zijn post en keek niet weg. Zo inspireerde hij velen. Nu nog steeds.”

“Ik gun ons allemaal, of jullie allemaal, voor 2023 een stukje van de moed van Dietrich, de oplettendheid van de kleine Guus en de medemenselijkheid van de mensen van de Voedselbankjes.

Dan zouden we er toch uit moeten kunnen komen met elkaar?”, aldus burgemeester Segers tot besluit.

De gehele nieuwjaarstoespraak van burgemeester Segers is hier terug te lezen.