Rol van de raad in Niemans-dossier onderwerp van gesprek op VHL Plein komende donderdag

VIJFHEERENLANDEN • In het gemeentehuis van Meerkerk organiseert de gemeente Vijfheerenlanden donderdag 19 januari een nieuwe VHL Plein, waarop inwoners mogen inspreken. Eén van de programmapunten betreft een toelichting op het rekenkameronderzoek naar de rol van de raad in de casus Niemans.

Om 19:00 uur opent voorzitter Evert Geluk het VHL Plein, waarna er een uur de mogelijkheid is voor insprekers om hun zegje te doen. Insprekers kunnen zich aanmelden via griffie@vijfheerenlanden.nl.

Niemans

Na een korte pauze wordt er van 20:00 uur tot 20:45 uur een toelichting gegeven op het rekenkameronderzoek naar de rol van de raad in de Niemans-affaire. De uitkomsten van dit onderzoek kwamen eind december 2022 naar buiten en hierin werd onder meer geconcludeerd dat de raadsleden van de fusiegemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en later Vijfheerenlanden te weinig kritische vragen aan het zittende college hebben gesteld.

Van 20:45 uur tot 21:30 gaat het over de herijking van het dienstverleningsconcept en van 21:30 uur tot 22:15 uur over het integraal veiligheidsbeleid. Hierna is er gelegenheid om na te praten.

Het inspreekuur tijdens het VHL Plein vervangt de mogelijkheid tot inspreken bij commissievergaderingen. De agenda’s van de commissievergaderingen van 24, 25 en 26 januari staan gepubliceerd op www.vijfheerenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar