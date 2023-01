Permanent inrijverbod tijdens schoolspits op Doelakkerweg bij brede school Ameide

di 17 jan 2023, 06:17

AMEIDE • De gemeente Vijfheerenlanden stelt een permanent inrijverbod in bij de brede school in Ameide. Het verbod geldt sinds gisterochtend op de Doelakkerweg tussen de Prinses Marijkeweg en Liesveldweg ter hoogte van de schoolingang. Gemotoriseerd verkeer is daar van 8.00 tot 8.45 uur en van 13.45 tot 14.15 uur niet welkom.

De afgelopen twee schoolseizoenen heeft bij de brede school in Ameide een proef plaatsgevonden door MR-ouders van scholen De Kandelaar en De Vlindertuin met een inrijverbod van de Doelakkerweg voor autoverkeer tijdens de schoolspitstijden. Gemeente en politie werkten hieraan mee. Op basis van de proef stelt de gemeente Vijfheerenlanden nu een permanent inrijverbod bij de brede school Vijfheerenlanden in.



Project schoolzones

De gemeente Vijfheerenlanden is in 2021 gestart met het project schoolzones om de veiligheid voor kinderen in schoolomgevingen te verbeteren. Steeds meer schoolomgevingen in de gemeente worden (her)ingericht als herkenbare schoolzone.

Bij de brede school in Ameide is veel autoverkeer in een krappe schoolomgeving aanwezig. Met name bij de schoolpleiningang aan de Doelakkerweg kan dit tot lastige situaties voor fietsende en lopende kinderen in het verkeer leiden. Kinderen hebben moeite met geluiden lokaliseren, alles zien, afstand inschatten en hebben een beperkte lengte. Ook zitten zij vaak in hun spel of fantasie onderweg naar school of huis.

Analyse

Samen met MR-leden van beide scholen en de politie heeft de gemeente Vijfheerenlanden geanalyseerd of een inrijverbod voor autoverkeer van de Doelakkerweg tussen de Prinses Marijkeweg en Liesveldweg voor autoverkeer tot een overzichtelijkere verkeerssituatie tijdens het brengen en halen van kinderen leidt. De scholen, gemeente en politie hebben geconcludeerd dat dit het geval is.

Permanent inrijverbod autoverkeer tijdens schoolspitstijden

Het inrijverbod tijdens deze schoolspitstijden wordt aangegeven door bebording en er zal steekproefsgewijs door politie worden gehandhaafd. Het verbod geldt niet voor langzaam verkeer, zoals fietsers.

In meerdere gemeenten in Nederland, België en Frankrijk worden dergelijke inrijverboden tijdens schoolspitstijden bij basisscholen reeds ingevoerd. Dit is het eerste inrijverbod in een schoolomgeving binnen de gemeente Vijfheerenlanden.