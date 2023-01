Bestuurder in Molenlanden betrapt op rijden onder invloed; in heel 2022 waren dat er 104

MOLENLANDEN • Afgelopen weekend werd er in de Molenlanden één bestuurder betrapt op het rijden onder invloed.

De beginnend bestuurder blies 190 Ugl, terwijl 88 Ugl is toegestaan. In het jaar 2022 werden er door de politie in Molenlanden 104 bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

Dat zijn er gemiddeld negen per maand, constateert de politie: ‘Wij gaan ervoor dat dit aantal drastisch gaat dalen, want het is levensgevaarlijk als je onder invloed gaat rijden. Je bent een gevaar voor jezelf en je medeweggebruikers.’