EHBO-cursus en cursus reanimatie in Leerbroek

LEERBROEK • EHBO-vereniging Leerbroek organiseert bij voldoende belangstelling vanaf medio februari op woensdagavond weer een cursus EHBO. Onder leiding van de kaderinstructeur leren deelnemers de kennis en vaardigheden hoe ze een slachtoffer kunnen helpen bij diverse letsels en stoornissen, inclusief reanimatie en gebruik van de AED. De cursus wordt afgesloten met een examen volgens de nieuwste richtlijnen van het Oranje Kruis.

Kosten bedragen 175 euro. De cursus wordt gegeven in gebouw De Samenkomst aan het Raadhuisplein 3 in Leerbroek. Aanmelden of informatie: ehboleerbroek@live.nl.

Wie interesse heeft in een cursus reanimatie en bedienen AED, kan daarvoor op dezelfde locatie op maandag 6 februari van 19.00 tot 22.00 uur cursus volgen. Vervolgens wordt men jaarlijks uitgenodigd voor een herhalingstraining. Kosten hiervan bedragen 20 euro. Aanmelden of informatie: ehboleerbroek@live.nl.