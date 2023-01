200 kilometer schaatsen voor opvanghuis in Armenië van Papendrechtse stichting

PAPENDRECHT/OUD-ALBLAS • Drie jaar geleden reden een aantal regionale schaatsers op de Weissensee in Oostenrijk een mooi bedrag bijeen voor de Papendrechtse Stichting Traveling Light. Een bedrag dat ten goede kwam aan de uitbreiding van het werk van Teen Challenge onder daklozen en verslaafden in Armenië.

Nu, drie jaar later, willen Krijn Donk uit Papendrecht en Henk Vlot uit Oud-Alblas de schaatsen opnieuw onderbinden voor de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Zij willen met hun sportieve actie geld ophalen voor verdere afbouw van het christelijke opvanghuis waarin mannen wonen die hun verslavingen de rug toe willen keren en de kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen.

Afgelopen zomer bezochten Krijn en zijn vrouw Cora Donk het opvanghuis in Yerevan in Armenië. Een bijzondere reis op zich, want zij reden daar met hun eigen auto naartoe! Een reis van duizenden kilometers. Onderweg beklommen zij onder andere de berg Ararat. Eenmaal aangekomen in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, zagen zij met eigen ogen hoe daar praktische en geestelijke hulp wordt geboden aan mannen in schijnbaar hopeloze situaties. Het was voor hen geweldig om te zien hoe de giften van de Weissensee sponsoractie in 2020 destijds werden besteed om het huis bewoonbaar te maken.

Het opvanghuis moet echter nog verder afgewerkt worden, er moet onder andere nog een goede keuken in. De opvanghuizen worden al volop bewoond terwijl er nog veel werk te doen is om het echt af te maken. Daartoe willen Krijn en Henk ditmaal een mooi bedrag bijeen brengen. Zij hopen op 31 januari de alternatieve Elfstedentocht te rijden. Krijn gaat voor de 200 km en Henk naar alle waarschijnlijkheid voor de 100 km. Enorme afstanden dus. Uiteraard hopen de schaatsers op mooi ijs en winterse temperaturen.

Meer informatie over de tocht en de sponsoring is te vinden op www.traveling-light.nl. Een mail sturen naar krijncora@gmail.com kan ook.