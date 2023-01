Sportkoepel Nieuw-Lekkerland zoekt vrijwilligers voor het zwembad

18 minuten geleden

Algemeen 106 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Nadat de bestuursleden van Stichting Sportkoepel Nieuw-Lekkerland op vrijdag 30 december 2022 de sleutels van zwembad Schoonenburg te Nieuw-Lekkerland ontvangen hebben uit handen van de Sportfondsen Nederland, worden er volop plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen.

“Vanaf nu is ons zwembad ook echt ons zwembad, van en voor alle Nieuw-Lekkerlanders”, laten de bestuursleden weten. “De komende maanden zullen we het druk hebben met het in goede staat brengen van ons zwembad om begin mei de poort te openen voor hopelijk weer een prachtig zwemseizoen.”

“Dat gebruiksklaar maken kunnen we natuurlijk niet met zijn drieën”, vervolgen de bestuursleden. “Om kosten te drukken en zo een acceptabele entreetarief te kunnen blijven realiseren, zullen we de hulp van de inwoners van Nieuw-Lekkerland nodig hebben.”

Er zijn vrijwilligers nodig voor diverse taken. Variërend van (groot)onderhoud voorafgaand aan het zwemseizoen, schoonhouden tijdens het seizoen tot toegangscontrole en een wakend oog tijdens openingsdagen.

Wie tijd beschikbaar kan maken, kan zich aanmelden via info@zwembad-schoonenburg.nl.