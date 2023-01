Vaccinaties DTP-BMR, HPV en MenACWY voor kinderen in Zuid-Holland Zuid

REGIO • Van 6 februari tot en met 30 maart vaccineert Jong JGZ kinderen en jongeren tegen DTP- BMR, HPV en MenACWY in de regio Zuid-Holland Zuid.

Ook krijgen kinderen die eerder een vaccinatie hebben gemist de mogelijkheid om hun vaccinatie in te halen.

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen binnenkort een uitnodiging van het RIVM via de post. Het gaat om kinderen die geboren zijn in 2014 voor DTP en BMR, kinderen die geboren zijn in 2005, 2007, 2010, 2011 en 2013 voor HPV en jongeren die geboren zijn in 2009 voor MenACWY (meningokokken). Meisjes die geboren zijn in 2005 en 2007 zijn al eens eerder uitgenodigd. Zij ontvangen een nieuwe uitnodiging als zij de vaccinatie toen niet hebben gehaald.

Doordat er wordt gevaccineerd op datum en tijd hebben sommige kinderen hun vaccinatie bij eerdere groepsvaccinaties niet kunnen halen. Zij krijgen opnieuw een uitnodiging van het RIVM om de vaccinatie in te halen.

Met toestemming van de ouder en/of jongere worden vaccinaties gedeeld met het RIVM. Met deze gegevens kan het RIVM op het juiste moment uitnodigen voor vaccinaties. Ook kan men op een later moment altijd een vaccinatiebewijs opvragen. Deze toestemming is eenvoudig vooraf te regelen via het ouderportaal van Jong JGZ: www.jongjgz.nl/ouderportaal.

Voor meer informatie: www.jongjgz.nl/vaccinaties.