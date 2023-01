Lucas Noorland en Sophie van de Heuvel uit Bleskensgraaf gaan spinnen voor Sophia

BLESKENSGRAAF • Lucas Noorland en Sophie van de Heuvel uit de groepen 6 en 8 van de Stapsteen in Bleskensgraaf fietsen op zondag 12 februari mee tijdens het evenement in het Topsportcentrum naast de Kuip in Rotterdam.

Daar wordt die dag gespind voor het Sophia Kinderziekenhuis. Dit jaar gaat de opbrengst naar het centrum voor zeldzame ziekten .Ze hebben er veel zin in en hebben ook al veel geld binnengehaald!