Eerste Hart voor Molenlanden voor Pieta de Jong uit Brandwijk en Rick Stuij uit Oud-Alblas

MOLENLANDEN • Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Molenlanden op vrijdag reikte burgemeester Segers, samen met kinderburgemeester Roos Zeevalkink, een speciale waardering uit aan twee inwoners van Molenlanden.

Deze waardering ‘Hart voor Molenlanden’ is bedoeld voor inwoners die zich bijzonder inzetten in de gemeente Molenlanden. Pieta de Jong uit Brandwijk en Rick Stuij uit Oud-Alblas ontvingen als eerste inwoners van de gemeente een Hart voor Molenlanden waardering.

Jaarlijks kunnen voorgedragen inwoners hiervoor in aanmerking komen. Burgemeester Segers: “Ik kijk ernaar uit deze waardering aan vele Molenlanders uit te reiken. Een speciale waardering voor inwoners die vaak in alle bescheidenheid opvallen door hun initiatief of inzet.”

Hij vervolgt: “Mensen die misschien niet zo’n lange staat van dienst hebben als vrijwilliger, waardoor de lintjesregen aan hen voorbij trekt. Maar die toch onmisbaar zijn voor zovelen. Echt onmisbare inwoners voor een gemeente als Molenlanden, waar naar elkaar omzien en buurtattentie echt gewaardeerd wordt.”

Pieta de Jong uit Brandwijk. Haar buurman mocht bij haar wonen nadat zijn huis was afgebrand. Ze heeft hem verzorgd tot zijn huis weer bewoonbaar was. Daarna hielp ze bij het inrichten van het huis en ging regelmatig bij hem langs. Voor de gezelligheid, of om ergens mee te helpen. Hij mocht ook regelmatig bij haar eten. Nu woont de buurman in Waerthove in Sliedrecht. Pieta bezoekt hem nog steeds en neemt hem af en toe mee naar huis.

Rick Stuij uit Oud-Alblas. Met zijn snoepkraam ‘Rick’s Snoepkraam’ heeft de elfjarige Rick de laatste twee jaar al zo’n drieduizend euro ingezameld en aan goede doelen geschonken, die gericht zijn op zieke kinderen. Dit was voor zijn opa reden om zijn kleinzoon op te geven voor een Hart voor Molenlanden waardering. “Rick is erg begaan met kinderen die het niet zo getroffen hebben als hij in onze maatschappij en ziek zijn. Zo heeft hij naast zijn vaste goede doel, Stichting Lach voor een Dag uit Molenaarsgraaf, ook een jongen in Groningen geholpen aan een aangepaste loopfiets en heeft deze ook persoonlijk met zijn vader bij de jongen aan huis gebracht, aldus Rick’s opa.”

Een uniek ontwerp

Saskia Fluks, kunstenares uit Giessenburg, heeft het Hart voor Molenlanden ontworpen. “Woorden van bewondering en dank worden gesproken bij een uitreiking van zo’n onderscheiding. Daarna zijn de woorden weg, maar de bewondering en dank blijven. Ik heb dat met dit ontwerp zichtbaar willen maken.”

De Hart voor Molenlanden onderscheidingen zijn verpakt in bijzondere houten kistjes. Deze zijn gemaakt door De Gezel, een circulair ambachtshuis uit Gorinchem. Zij maken van oude afgedankte spullen nieuwe artikelen. Ook zetten zij zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken, om de verbinding met de maatschappij vast te houden.