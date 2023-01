Giessen-Oudekerk mag voorzichtig hopen op nieuwe basisschool

GIESSEN-OUDEKERK • “Hoe kon het zo uit de hand lopen?”, verwoordde ChristenUnie-raadslid Leo Timmer donderdagavond de kernvraag van de Molenlandse gemeenteraad rondom de gang van zaken in de nieuwbouw voor basisschool Giessen-Oudekerk. Een duidelijk antwoord daarop, dat kreeg de gemeenteraad en de publieke tribune vol Giessen-Oudekerkers, jong en oud, niet.

Al sinds 2017 maakt een aantal inwoners zich sterk voor nieuwbouw van de verouderde school. Dat resulteerde in een burgerinitiatief waar de gemeenteraad in 2020 mee instemde. Voor 912.152 euro kon er een nieuw schoolgebouw komen, dat breder inzetbaar is als centraal punt voor het dorp.

Anno 2023 blijkt dat dit voorstel niet realistisch was. Door de inflatie, verhoogde bouwkosten én een ‘oorspronkelijke raming van onvoldoende kwaliteit’ moet er ruim 2 miljoen bovenop: het gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad om 3.250.971 euro om het schoolgebouw, met drie klaslokalen voor zo’n 40 kinderen, te realiseren. En over die gang van zaken zijn de raadsleden in de commissievergadering niet te spreken.

“De informatie naar de raad en de regie is ronduit belabberd”, is Timmer kritisch over de inhoudelijke gang van zaken. Maar dat is niet het enige waar de gemeenteraad moeite mee heeft: met het sinterklaasgedicht in het voorstel van het gemeentebestuur voelt onder meer Wout de Jong zich niet serieus genomen. “U komt er mee weg, want de inwoners van Giessen-Oudekerk treft geen blaam. Om hun belangen te dienen neemt de CDA-fractie de arrogantie van het college voor lief.”

Excuses

Achteraf gezien zijn wij misschien te veel meegenomen in het enthousiasme rondom het burgerinitiatief en niet kritisch genoeg geweest, trekt wethouder Bram Visser het boetekleed aan. “Wij hebben fouten gemaakt, daarom mijn oprechte excuses.”

Voor zowel proces als de vorm verontschuldigd Visser zich. Want ook de manier waarop het gemeentebestuur het herziene voorstel aan de gemeenteraad presenteerde, verdient, met name door de stijl, volgens meerdere raadsleden geen schoonheidsprijs. “We hebben dat gewoon niet goed gedaan. Daar horen misschien consequenties bij, maar daar gaat u als raad over.”

De excuses worden gewaardeerd, zegt Paul Wols van Progressief Molenlanden. Voor De Jong is “de angel er hiermee uitgehaald”, dat beaamt Joke de Graaf van Doe Mee! Molenlanden: “Dat hij de ernst van de zaak ook werkelijk in ziet. En niet zoals wij eerder dachten dat we alleen konden tekenen bij het kruisje, dat gevoel heb ik niet gekregen en dat had ik aanvankelijk enigszins.”

Rekenkamer

Maar met excuses alleen is niet alles opgelost. “Ik weet het niet”, moet de wethouder soms het antwoord schuldig blijven op wat er is misgegaan. Bijvoorbeeld op de vraag waarom er niet eerder is gestart met de uitvoer van het project. Ook Ronald van Someren, inspreker in de vergadering namens het Oudkerks Belang, weet niet waarom het zolang heeft moeten duren.

Reden voor CDA’er Wout de Jong om een rekenkameronderzoek naar het proces rondom de nieuwbouw voor te stellen. “Dat instrument hebben we (…) en dat (waarom het zo lang duurt, red.) is blijkbaar echt een raadsel. Misschien moeten we eens kijken of we de rekenkamer daarvoor aan het werk kunnen zetten.”

Maar dat is niet helemaal hoe het werkt. De rekenkamer gaat over zijn eigen onderwerpen, wel kunnen er suggesties ingediend worden. Collega-raadslid Leo Timmer, ook voorzitter van de rekenkamercommissie, zegt toe dat de commissie het onderwerp daar op de agenda komt te staan.

Wanneer starten?

Het laatste woord over de nieuwbouw is sowieso nog niet gezegd. De sprekers van vrijwel alle partijen geven aan dat ze graag in hun fracties willen overleggen welk besluit ze willen nemen en of er nog aanvullende vragen gesteld gaan worden. De VVD is bij monde van Bert Snoek alvast duidelijk: wij zullen op 24 januari instemmen met dit plan.

Hoewel het onderwerp dus ook besproken wordt op de raadsvergadering van 24 januari, zijn de woordvoerders van de partijen wel eensgezind: ze zien de nut en noodzaak van een kleine dorpsschool en de nieuwbouw in Giessen-Oudekerk moet er komen. En een ding moet, als het aan Timmer ligt, 24 januari in ieder geval duidelijk worden: Wanneer wordt er gestart?”