64 procent van energiecadeaubonnen aangevraagd in Molenlanden

MOLENLANDEN • Al 630 Molenlandse gezinnen hebben een energiecadeaubon aangevraagd. Dat vertelde wethouder Jan Lock donderdagavond in de commissievergadering. Met deze bon van 45 euro kunnen energiebesparende producten gekocht worden, zoals radiatorfolie, tochtstrips, LED-lampen en een waterbesparende douchekop.

In Molenlanden komen 976 gezinnen voor de cadeaubon in aanmerking. Voor de kerst heeft ruim 60 procent hiervan gebruik gemaakt, zei Lock. “Dat is een enorm percentage dat eigenlijk iedereen verrast: dat betekent dat het en in een grote behoefte voorziet en het blijkbaar op een manier hebben kunnen organiseren dat het toegankelijk is, dus daar zijn we heel blij mee.”

Extra blij is Lock met de 138 aanvragers die ook meteen een energieadvies hebben aangevraagd, terwijl dat voor die groep geen verplichting is. “Dan blijkt ook dat dit in een behoefte voorziet.”

Lange doorlooptijd

Maar niet alles rondom de cadeaubon loopt soepel, vertelde Mario de Lijster van Doe Mee! Molenlanden. De bon moet namelijk na de aanvraag binnen 62 dagen gebruikt zijn, en daar zit en probleem. “Nu blijkt als je die bon rond 18/19 december hebt aangevraagd, die pas rond 11 januari op je mat vindt; waardoor bijna de helft van die looptijd al over is. Nu is dat niet zo erg als je bij de Gamma een wasmachine wilt halen, maar als er installatiewerk nodig is, is het termijn dat je dan nog hebt te kort of die kan te kort zijn.

Het zou jammer zijn als daardoor de bonnen onbenut blijven, mede omdat er een gelegenheid is om via het regionaal energieloket die 62 dagen eenmalig te verlengen alleen die link werkt nog niet. Dat staat ook netjes vermeld ‘deze link werkt niet’, maar dat is wel heel jammer.”

Bestedingsdruk

Lock was niet op de hoogte van de lange doorlooptijd en zegt toe dat de gemeente die periode zo kort mogelijk probeert te houden. Dat is namelijk niet alleen voor de Molenlanders interessant. “Ook omdat er bestedingsdruk is vanuit de (landelijke, red.) overheid, eind van dit jaar moet het geld ook echt besteed zijn anders moet het terug. We hebben er dus zelf belang bij dat het besteed wordt en op tijd besteed wordt.”

“Dat de link nog niet werkt heeft te maken met het feit dat we die website aan het bouwen zijn en de winkel draait terwijl nog bezig zijn met het bouwen. Dat heeft te maken met dat wat we konden doen ook doen, en dat betekent dat we achter een aantal dingen nog aanlopen. Dat gaat zo snel mogelijk aangepast worden.”