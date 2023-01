Justitie eist twee jaar cel voor aanslag met vuurwerkbom in Nieuw-Lekkerland

39 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Voor de aanslag met een vuurwerkbom in Nieuw-Lekkerland heeft het Openbaar Ministerie vrijdag twee jaar celstraf geëist tegen oud-inwoner Coen E. (30), waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Ook vroeg de officier van justitie in de rechtbank om de voormalig buurman van de slachtoffers een vijfjarig contact- en locatieverbod op te leggen en een verplichte behandeling. “Dit had veel ernstiger kunnen aflopen”, zei de aanklager.

In de nacht van 1 op 2 april vliegt er op de Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland een auto in de brand. Een bewoner ziet vlak ervoor hoe een in het zwart geklede man de achterruit inslaat en iets naar binnen gooit. Het blijkt een mortierbom die is vastgeplakt aan een spuitbus. Het vuurwerk ontploft, waardoor de wagen grotendeels wordt vernietigd. De spuitbus explodeert niet.

Gelukkig maar, stelt het OM, want anders hadden de gevolgen nog erger kunnen zijn. “Als de spuitbus was ontploft dan had die grote explosie zich verder kunnen ontwikkelen naar de heg of andere auto’s.”

Desondanks was er met deze brand al ‘gevaar voor personen en goederen’. “Hevige, giftige rookgassen in een woonwijk, waar zo vroeg allemaal mensen nog thuis waren.”

Vijanden

De politie vraagt direct na de aanslag aan de eigenaresse van de auto en haar man ‘of ze vijanden hebben’. Wie kan het op hen hebben gemunt? Heel even moet ze nadenken, maar dan komt de naam van haar oude buurman bovendrijven.

Van 2016 tot 2019 woont het stel naast Coen E. Een horrortijd, zoals zij het beleefden, waarin meermaals de politie aan bij de buurman aan de deur kwam. “Geluidsoverlast, geschreeuw, gewelddadige acties. Regelmatig sloeg hij zijn eigen woning kort en klein”, schetst de vrouw aan agenten. Pas na hun gedwongen verhuizing naar elders in Lekkerland zou de burenterreur zijn gestopt. Tot de aanslag op 2 april.

Toch duurt het nog vele maanden voor de politie E. daadwerkelijk kan linken aan de aanslag. Hoewel hij de vuurwerkbom met handschoenen in elkaar zette, om zo te voorkomen dat overal vingerafdrukken op zaten, vond de forensische opsporing tóch zijn dna op restanten.

Na zijn arrestatie bekent E. dat hij de bom in de auto gooide. “Ik vond het knap van de recherche”, zegt E. als hij zich vrijdag in de rechtbank moet verantwoorden voor de aanslag.

‘Toeval’

Daar willen de rechters van hem weten waarom hij het misdrijf pleegde, zeker omdat de ruzie met zijn buren voorbij leek. Volgens de oud-Lekkerlander, die zelf verhuisde naar Gelderland, was dat een kwestie van ‘toeval’.

Zo zou hij met een niet nader genoemde vriend die nacht in Barendrecht zijn geweest voor een bijeenkomst met autoliefhebbers. Op de terugweg reden ze in zijn verhaal tegen een wegafsluiting aan op de A15, hoewel die er volgens Rijkswaterstaat niet was. “We kregen het idee over de dijk terug te gaan. Toen is er gebeurd wat er gebeurd is.”

Onderweg zou E. als bijrijder de blauwe auto van zijn voormalige buren hebben herkend. “Ik ben uitgestapt met de spullen en hem op pad gestuurd. Op dat moment heb ik de spullen pas aan elkaar gezet. Een stukje tape en that’s it.”

Uitspatting

Zijn doel? “Schade aanrichten. Ik weet ook niet precies wat mijn idee erachter was, het is een uitspatting van emotie geweest. Die woede kwam op dat eigenlijk weer boven.”

Een van de rechters wijst op de spuitbus, mortierbom en ducttape. “Dat klinkt niet als blinde waas.’’ E. zegt dat hij altijd wel tape bij zich heeft en verklaart de spuitbus voor het oppoetsen van de auto. “Ik heb helemaal niet nagedacht, het was gewoon instinctief.”

Wond opengereten

De officier gelooft niets van dat ‘toeval’. “Ik heb eerder de indruk dat hij doelbewust naar de nieuwe woning van de voormalige buren is gegaan met de benodigdheden voor een brandbom in bezit. Het is bij de schade voor de auto gebleven, maar had erger kunnen aflopen. Het heeft enorme impact gehad op het slachtoffer en haar man. Ze is nog steeds bang. Ik hoop dat hij ze nu met rust gaat laten.”

Zelf richt de voormalige buurvrouw zich ook tot E. “Voor het forensisch onderzoek heb ik jouw naam genoemd. Ik hoopte dat het niet zo was. Maar helaas voor ons en ook voor jou, Coen. We nemen het jou zeer kwalijk dat de wond die na jaren ellende éindelijk genezen was, door deze vreselijke actie weer is opengereten.”

De rechtbank doet op 27 januari uitspraak.