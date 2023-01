Nieuwe schoolbibliotheek op De Windroos in Gorinchem

GORINCHEM • Op vmbo school De Windroos is in de afgelopen tijd samen met Bibliotheek AanZet hard gewerkt om in de school een professionele schoolbibliotheek neer te zetten. Afgelopen donderdag werd deze feestelijk geopend door Jan van Wijgerden.

Hij schreef het boek ‘Een perfecte start’ over ondernemers in en rond Gorinchem. Tevens breekt hij een lans voor het vmbo-onderwijs. Leerlingen genoten al een aantal weken volop van het boekenaanbod, kunnen de boeken lenen en hebben een ruime keus in genre, taal en moeilijkheidsgraad. In het bijzijn van ouders, opa’s en oma’s, is de bibliotheek nu officieel en op gepaste wijze ingewijd.

Op woensdag 25 januari is er een Open Dag op de Windroos en kan mn ook een kijkje komen nemen in de bieb.