Rabobank lanceert Energiecoöperatiedesk in Zuid-Holland

vr 13 jan 2023, 14:13

Algemeen 140 keer gelezen

ROTTERDAM • Rabobank lanceert de Energiecoöperatiedesk. Een plek waar (beginnende) energiecoöperaties terecht kunnen met hun vragen. Het doel is om samen de energietransitie te versnellen.

Nederland telt steeds meer energiecoöperaties: groepen (buurt)bewoners die de handen ineenslaan en actief aan de slag gaan met duurzame, lokale energie. Deze groepen bewoners vormen een belangrijke schakel in het verduurzamen van Nederland. De Rabobank ondersteunt steeds meer energiecoöperaties.

“Dat doen we niet alleen financieel, maar ook door het delen van kennis en ons netwerk. In Zuid-Holland lanceren we daarom de Energiecoöperatiedesk. De lancering vond op 12 januari plaats tijdens de nieuwjaarsborrel van onze partner Energie Samen Zuid-Holland. Samen kunnen we de komst van nieuwe zonne- en windparken versnellen”, aldus Judith Cok, directeur coöperatieve Rabobank van Rabobank in Zuid-Holland.

Zij is blij met de komst van de Energiecoöperatiedesk. “Mensen die een energiecoöperatie willen oprichten of er al onderdeel van uitmaken, kunnen nu met al hun vragen terecht op één plek. Ongeacht de fase waarin de energiecoöperatie zich bevindt. Onze gespecialiseerde adviseurs zijn er niet alleen voor financieringsvraagstukken, maar helpen energiecoöperaties ook op weg door het delen van kennis en hun netwerk.”

Volgens de directeur is snel verduurzamen nu belangrijker dan ooit: We zitten midden in een energiecrisis die veel mensen raakt. De verwachting is dat de prijzen ook de komende jaren nog hoog blijven. Daar staat tegenover dat we ook een gezamenlijke opdracht hebben om Nederland versneld te verduurzamen. Energiecoöperaties kunnen bijdragen aan het oplossen van bovenstaande uitdagingen. Als Rabobank willen wij deze coöperaties daarom helpen een vliegende start te maken.”

Geïnteresseerden in de Energiecoöperatiedesk kunnen een mail sturen naar:

energiecooperatiedesk.zh@rabobank.nl.