After-oliebollen-lunch in De Beemd in Oud-Alblas

vr 13 jan 2023, 14:06

OUD-ALBLAS • Heerlijk eten is er niet alleen voor de feestdagen, zo dachten Anke en Marjo, twee vaste bezoekers van de spelletjesmiddag in De Beemd in Oud-Alblas. Daarom hebben ze een heerlijke after-oliebollen-lunch klaargemaakt.

Dankzij hun culinaire inspanningen konden 35 Oud-Alblassers in De Beemd genieten van een gezellig en ‘smaakvol’ samenzijn in deze toch nog donkere tijd van het jaar.