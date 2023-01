• Een tekening van het bouwplan in de Schoolstraat in Nieuwpoort.

Zes starterswoningen aan de Schoolstraat in Nieuwpoort

28 minuten geleden

NIEUWPOORT • Ten noorden van de Schoolstraat in Nieuwpoort gaan zeven woningen gerealiseerd worden, waarvan zes starterswoningen.

De starterswoningen worden 60 vierkante meter groot en gaan maximaal 250.000 euro kosten. De koopwoning op de kop van het plan heeft een groter oppervlak. De zes woningen zijn zogenaamde rug-aan-rugwoningen, met een voortuin inclusief berging. De uitbreidingmogelijkheden van dit type woning is zeer beperkt, waardoor getracht wordt de woningen voor de doelgroep starters te houden. De woningen voorzien in de woonbehoefte van Nieuwpoort en Langerak, verwacht de gemeente Molenlanden.

Ten oosten van het boerderijvolume is een wadi gepland om waterberging in het gebied mogelijk te maken. Aansluitend op deze wadi wordt aan de zuid- en westzijde van het plangebied aaneengesloten groen van tenminste 300 vierkante meter gerealiseerd ten behoeve van groen- en speelvoorziening.

De grond is in eigendom van de gemeente en er geldt reeds een woonbestemming voor zeven woningen. Door middel van het huidige plan wordt een relatief eenvoudige procedure doorlopen om de zeven woningen juridisch-planologisch mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft in het bestemmingsplan ‘Schoolstraat’ reeds akkoord gegeven voor zeven woningen binnen het plangebied.