Wateroverlast in de Alblasserwaard, pompen draaien volop

41 minuten geleden

REGIO • Op verschillende plekken in de Alblasserwaard is wateroverlast ontstaan als gevolg van de hevige regenval. Waterschap Rivierenlanden laat de pompen op de hoogste stand draaien en op verschillende plekken moest de brandweer in actie komen.

Dat gebeurde onder meer in Alblasserdam. Diverse straten stonden blank. Rondom de woningen, panden en garageboxen aan de Ruigenhil in Alblasserdam heeft de brandweer duizenden liters water weggepompt naar de andere kant van de dijk, nabij de Kabelbaan.

Nieuwe bedrijven

Volgens de buurtbewoners is de overlast daar ontstaan, nadat er aan de achterzijde, aan de kant van het oude Nedstaalterrein, nieuwe bedrijven zijn gevestigd, die het hemelwater afvoeren in een nabijgelegen sloot. Deze sloot liep donderdag over. Het water kwam bij de Ruigenhil zo hoog, dat er water in onder meer de garageboxen is gekomen.

Ook langs de Vinkenpolderweg ontstond wateroverlast. De brandweer heeft ook daar water weggepompt. Verder waren er overlastmeldingen vanuit de Johan de Wittstraat en de Anjerstraat.

Alblasserdam, Kinderdijk een ook Papendrecht zijn de laagst gelegen gebieden in de Alblasserwaard. Iets verderop, in Nieuw-Lekkerland, gingen trainingen bij de plaatselijke voetbalvereniging niet door omdat de velden blank stonden.

Volop pompen

Waterschap Rivierenland stelt alles in het werk om het water zo snel mogelijk af te voeren. Bij Kinderdijk en Hardinxveld pompen de grootste gemalen volop om de Alblasserwaard op peil te houden.

Al sinds de feestdagen is het nat weer en ook de grote rivieren stegen. Door neerslag en kwel is de bodem verzadigd. Alle regen die nu valt, wordt door de bodem niet opgenomen, maar komt snel in de sloot. De regen van de afgelopen dagen heeft de sloten daardoor snel gevuld. De komende dagen blijven nat.

50 millimeter

In de afgelopen 48 uur viel in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Altena bijna 50 millimeter regen. Dat is veel in korte tijd.

In het stedelijk gebied van de Drechtsteden blijft wateroverlast de komende dagen nmogelijk, waarschuwt het waterschap. Ook kunnen riooloverstorten zorgen voor stankoverlast.

Extra pompen

In Hardinxveld-Giessendam zijn extra pompen neergezet om knelpunten te ontlasten. Op verzoek van het waterschap heeft de provincie Zuid-Holland donderdag de Arkelse Dam tussen Linge en Merwedekanaal gesloten. De Linge stijgt en zo ontlast het waterschap het Merwedekanaal.

“Het duurt even voordat het water in de sloot merkbaar zakt. We verwachten dat er vrijdag minder regen bij valt en dat peilen zullen zakken. Zaterdag wordt opnieuw een natte dag”, aldus Waterschap Rivierenland.

De kantine van mijn cluppie @vvNwlekkerland is vanavond dicht ivm wateroverlast. Geen trainingen. Een dichte kantine bij NL, dan is er serieus iets aan de hand kan ik u vertellen. pic.twitter.com/Os3qEZB3rw — Jan-Dirk Verheij (@JdVerheij) January 12, 2023