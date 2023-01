Gorcumse literatuurprijs 2023 over ‘Tolerant – hoezo?’

GORINCHEM • De Gorcumse literatuurprijs en de Stichting Gedenkteken Gorcumse Martelaren 1572 werken samen bij de literatuurprijs 2023. Het thema is ‘Tolerant – hoezo?’.

“Iedere dag horen, lezen en zien we de gevolgen van intolerantie. Dagelijks worden mensen opgejaagd en bedreigd om hun overtuiging, geloof, kleur, kledingkeuze, identiteit, of domweg om wie ze zijn”, leggen de organisatoren als motivatie voor het thema uit. “Er valt binnen en buiten, op social media, in diverse bedrijven, organisaties en instellingen én zelfs binnen ministeries, wereldwijd heel veel terrein te winnen met betrekking tot tolerantie.”

Hoe verhouden de basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijke behandeling en solidariteit zich tot uitsluiting, discriminatie, pesterijen, polarisatie of erger bij verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of (seksuele) geaardheid? Een vraag die de Gorcumse literatuurprijs, voor jong en oud, voor Nederland en Vlaanderen, graag breed uitlicht in haar thema ‘Tolerant – hoezo?’.

Het thema van 2023 is specifiek gekozen naar aanleiding van het herdenkingsjaar 1572. In dat jaar zijn negentien geestelijken afkomstig uit Gorinchem en omgeving vanwege hun geloof gevangengezet en op gruwelijke wijze in Brielle vermoord. Een voorbeeld van intolerantie, bij uitstek.

De Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren (SGGM), is al een lange tijd bezig een plaats op te richten waar mensen zich kunnen bezinnen en een monument (gedenkplaats) op te richten met de glas-in-lood-ramen die ooit ter nagedachtenis van de Gorcumse Martelaren zijn geplaatst in de voormalige RK-kerk aan de Haarstraat. Het terugbrengen van dit cultureel historische erfgoed naar de stad en het plaatsen hiervan op een mooie monumentale wijze inspireert nu al andere Gorcumse initiatieven. Meer informatie hierover staat op www.gorcumsemartelaren.nl.

SGGM is dan ook trots op het feit dat de Gorcumse literatuurprijs (GLP) de schrijfwedstrijd voor 2023 het thema ‘Tolerant – hoezo?’ heeft gegeven en hiermee refereert aan de intolerantie richting de Gorcumse Martelaren.

Uiteraard ondersteunt de stichting dit initiatief en hoopt zij op vele inzendingen. “Zonder de pretentie te willen hebben dat we hiermee wereldleiders bereiken, zien we zeker kansen om met dit thema de discussie over gelijkwaardigheid en alles wat daar bij hoort hoog op de agenda te houden”, stelt de SGGM in een reactie.

“Wij zijn de Gorcumse literatuurprijs dan ook zeer dankbaar voor hun keuze en zullen onze uiterste best doen om hun schrijfwedstrijd te promoten. In de hoop dat de boodschap die de inzendingen brengt, later gebundeld in het themaboek, een keerpunt is in de samenleving.”

Inzenden kan vanaf 15 januari tot 15 juni 24.00 uur via www.gorcumseliteratuurprijs.nl.