Waarom een houten schuifpui een goed idee is

wo 11 jan 2023, 08:31

Ben je van plan om een schuifpui te kopen? Dan is het verstandig om te kiezen voor hardhout in plaats van kunststof. Kunststof isoleert over het algemeen namelijk minder goed dan hardhout én het gaat minder lang mee. Dit zijn nou net de twee punten waarbij veel mensen juist denken dat het andersom is. Maar niets is minder waar.

Wanneer je kiest voor een houten schuifpui profiteer je hier tot wel 75 jaar van. Wel is het noodzakelijk om hout goed te onderhouden door ongeveer om de 5 jaar een nieuwe verflaag aan te brengen en de kozijnen regelmatig schoon te maken. Bij kunststof kan je uitgaan van een levensduur van ongeveer 25 tot 50 jaar. Wel heb je hier het voordeel bij dat je vrijwel niets hoeft te doen aan onderhoud. Af en toe een poetsdoek eroverheen halen is voldoende.

Een schuifpui is een samensmelting tussen binnen en buiten

Bij Houten Kozijn Online bestel je gemakkelijk en snel een enkele of dubbele schuifpui. Beide zijn goede opties om meer lichtinval te creëren in je woning. Hierdoor smelt je binnen en buiten figuurlijk samen en ervaar je een ruimtelijker gevoel. Of dit nu in de zomer of winter is, je kan altijd genieten van je tuin door de brede doorkijk. En is het lekker weer? Schuif dan alles lekker open om je woning van frisse lucht te voorzien.

Je ontvangt eerst een technische tekening

Niet alleen profiteer je van lage kosten bij Houten Kozijn Online. De communicatie is gedurende het hele proces ook duidelijk. Nadat je al je voorkeuren aan het team achter de webshop hebt doorgegeven en je bestelling hebt geplaatst, gaan zij allereerst aan de slag met het maken van een technische tekening. Deze ontvang je meestal binnen 24 uur per e-mail. Indien je nog wijzigingen wilt doorvoeren, kan dit gemakkelijk telefonisch of per e-mail. Ga je akkoord? Dan gaat het team aan de slag met het realiseren van je houten kozijnen en/of schuifpui.

Je schuifpui naar wens samenstellen

Binnen een aantal simpele stappen heb je via Houten Kozijn Online je hardhouten enkele of dubbele schuifpui samengesteld. Je vult allereerst de afmetingen in. Daarna heb je de keuze om een grondverf te kiezen in je gewenste kleur: crème, lichtgrijs of antraciet. Dan kies je nog uit een aantal andere opties:

• De hoeveelheid stapeldorpels.

• Waar je het veiligheidsbeslag wilt hebben.

• Of je een houten of kunststof onderdorpel wenst.

• Of je de schuifdeur links of rechts wilt hebben (vanaf buiten gezien).

• Welk glastype je wenst (dubbel HR++ of triple HR+++).

Alles wordt gemaakt in eigen fabriek

Bij Houten Kozijn Online profiteer je van lage kosten omdat de lijnen zeer kort zijn. Er zijn namelijk geen fysieke winkels, wat de vaste lasten van de webshop laag houden. Hierdoor krijg jij de beste prijs-kwaliteitverhouding en snelle service. Bovendien voorziet het team je graag van persoonlijk advies per e-mail, chat of telefonisch. Iedere werkdag staan zij voor je klaar.

Wens je meer informatie? Dan raden we je aan om de webshop te bezoeken. Hier lees je de werkwijze van Houten Kozijn Online en krijg je ook direct duidelijkheid over het kostenplaatje van je gewenste schuifpui. Nadat je al je voorkeuren hebt ingevoerd, laat de configurator direct de prijs zien van jouw bestelling. Meteen duidelijkheid dus!