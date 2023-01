ingezonden mededeling

Waar moet je op letten bij het kopen van de beste kaasfondue pan?

wo 11 jan 2023, 06:15

Algemeen 38 keer gelezen

Er gaat niets boven een gezellig avondje kaasfonduen. Voor een geslaagde fondue avond is het uiteraard wel belangrijk om over een goede kaasfondue te beschikken. Er zijn tal van verschillende modellen beschikbaar, en elk type fondue heeft zo zijn unieke eigenschappen. Het vinden van de beste kaasfonduepan kan daarom een lastige opgave zijn.

Om je een handje te helpen bij het kiezen van een geschikte fondue kun je een kijkje nemen bij de onderstaande tips.

Kies het type

Er zijn verschillende kaasfondue pan modellen waaruit je kunt kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een elektrische kaasfonduepan waarbij je gemakkelijk de temperatuur kunt verhogen of verlagen, of een aardewerk kaasfonduepan die je gemakkelijk op het fornuis kunt verwarmen. Ook zijn er kaasfondue modellen die je kunt verwarmen en gemakkelijk warm kunt houden met een waxinelichtje.

Met hoeveel personen wil je de fondue gebruiken?

Voordat je een kaasfonduepan koopt is het uiteraard belangrijk om te kijken naar de inhoudt van de pan en voor hoeveel personen de pan geschikt is. Zo zijn er bijvoorbeeld de kleinere formaten voor twee personen met een inhoudt van 300 ml, en pannen die geschikt zijn voor het hele gezin, zoals de kaasfondue sets met een inhoudt van 1,5 tot 2 liter. Ga je kaasfonduen met een zeer groot gezelschap? Bekijk dan de verschillende kaasfondue sets met een inhoudt van meer dan 2 liter.

Materiaal van de fondue

Ook het materiaal van de fondue is een belangrijk aspect in het aankoopproces. Zo zijn er bijvoorbeeld gietijzeren of geëmailleerde fonduesets. Bekijk of het materiaal van de fondue geschikt is voor jouw type fornuis, indien je niet kiest voor een elektrisch exemplaar of een klassieke fondue met waxinelichtje. Bekijk daarnaast ook of het materiaal eenvoudig te reinigen is en of de pan eventueel beschikt over een anti-aanbaklaag.

Vaatwasserbestendig

Bekijk voordat je een fonduepan koopt of deze geschikt is voor de vaatwasser of niet. De meeste pannen kunnen prima in de vaatwasser, echter zijn de klassieke kaasfondue pannen van gietijzer vaak minder geschikt voor de vaatwasser. Bekijk hierbij ook of de pan beschikt over verschillende onderdelen en of de pan gemakkelijk uit elkaar gehaald kan worden.

Inclusief fonduevorkjes en andere accessoires

Bekijk of de fonduepan geleverd wordt inclusief vorkjes, en bekijk uiteraard ook hoeveel vorkjes worden meegeleverd. Fonduevorkjes zijn vaak hittebestendig en zijn hierdoor anders dan normale vorken. Bekijk daarnaast of de set geleverd wordt met andere accessoires die van pas kunnen komen, zoals bijvoorbeeld een handige spatbescherming of deksel.

Verschillende warmtestanden

Kies je voor een elektrische kaasfondue? Bekijk dan of de kaasfondue beschikt over verschillende warmtestanden. Met verschillende warmtestanden kun je de pan gemakkelijk laag zetten indien je de pan tijdelijk niet gebruikt of wanneer je de pan enkel warm wilt houden. Fondue pannen die over verschillende warmtestanden beschikken kunnen ook vaak voor andere fondue gerechten gebruikt worden, zoals voor het verwarmen van chocolade, bouillon, satésaus of olie.