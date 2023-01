Regels voor mantelzorgwoningen in Molenlanden soepeler

wo 11 jan 2023, 09:58

Algemeen 227 keer gelezen

MOLENLANDEN • De leeftijdseis voor een post-mantelzorgwoning vervalt in Molenlanden. Dit betekent dat ook iemand die jonger is dan 65 jaar recht kan hebben op een post-mantelzorgwoning.

Een post-mantelzorgwoning is een tijdelijk onderkomen waarin eerder iemand woonde die mantelzorg nodig had. Iemand die een directe relatie met de zorgbehoevende had, bijvoorbeeld door een huwelijk of samenlevingscontract, mag daar na het overlijden van de zorgbehoevende nog vijf jaar blijven wonen. Deze termijn biedt voldoende ruimte voor de partner om nieuwe geschikte woonruimte te vinden, vindt het college.

Pré-mantelzorgwoning

Bij mantelzorg gaat het om vrij intensieve zorg voor minimaal tien uur per week. Molenlanden kent ook pré-mantelzorgwoningen, voor een periode van maximaal tien jaar. Zo kunnen mensen zich voorbereiden op een periode waarin zij naar verwachting mantelzorg nodig gaan hebben. Er is recht op een pré-mantelzorgwoning wanneer iemand 70 jaar of ouder is. In een pré-mantelzorgwoning mag een partner na het overlijden van de echtgeno(o)t(e) blijven wonen als hij/zij binnen vijf jaar zeventig jaar wordt.

College bevoegd

Door een aanpassing van de procedure is het college van burgemeester en wethouders in de toekomst bevoegd om te beslissen over mantelzorgwoningen. De raadsleden bogen zich op dinsdag 10 januari, tijdens de vergadering van de commissie wonen, werken & verkeer, over het onderwerp. Wat hen betreft hoeft er tijdens de raadsvergadering op dinsdag 24 januari niet verder over overlegd te worden.

Unit in tuin

Raadsleden hadden nog wel enkele vragen en opmerkingen. Anne Marie Mollema (Doe Mee): “Kan ik zodra ik zeventig wordt voor mijn zoon een unit in de tuin zetten?” Wethouder Arco Bikker: “Dan moet uw zoon wel van plan zijn om u mantelzorg te gaan verlenen, indien dat gewenst is. Er moet sprake zijn van een duurzame relatie. Misschien is het goed om dat nog even mee te geven aan uw zoon.”

Tiny house

Mollema: “Wat is het verschil tussen een mantelzorgwoning en een tiny house? Een tiny house is ook tijdelijk. Biedt dit een sluiproute om een tiny house te realiseren en is dus misbruik mogelijk? Bij een pre-mantelzorgwoning hoeft er geen zorgindicatie te zijn.” Bikker: “Met een tiny house probeer je meer aan duurzaamheid te doen, mantelzorgwoningen worden niet met dat uitgangspunt geplaatst. Er moet wel sprake zijn van een aannemelijke duurzame relatie naar de toekomst toe. Maar als je een tiny house niet vergund krijgt in je tuin en je een mantelzorgwoning aanvraagt en je voldoet aan de voorwaarden, dan kun je daar een vergunning voor krijgen.”

Controle

Arno van den Hof (VVD) wilde weten hoe de controle en handhaving worden uitgevoerd. Bikker: “We toetsen om de drie jaar.”

Pensioengerechtigd

Bas de Groot (SGP) zou de leeftijd voor een pré-mantelzorgwoning naar de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar willen brengen in plaats van 70. “Dan zijn mensen nog vitaal genoeg om die stap te zetten. Volgens mij biedt de nieuwe omgevingswet mogelijkheden.” De Groot kreeg alleen de CU mee en de wethouder raadde het af. “Ik denk dat we met de pré-mantelzorgwoning een mooie stap gezet hebben. Ik adviseer u om het bij het voorstel te houden.”