Verwendag in Gorinchem voor mensen die kanker hebben of hadden

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem organiseert op zaterdag 4 februari, op Wereldkankerdag, een verwendag voor iedereen die kanker heeft of die in het verleden behandeld is voor kanker. De dag staat in het teken van verwennen, ontspannen en even géén patiënt zijn. Deelname is gratis.

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker, een ziekte waar één op de drie Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. Meer dan 300 organisaties in Nederland werken op deze dag daarom samen en zetten (online) hun deuren open voor bijvoorbeeld een luisterend oor, een rondleiding of een lezing. Het Beatrixziekenhuis organiseert een verwendag waar ruimte is voor ontspannende behandeling, een goed gesprek en goed eten.

Ander gevoel

Oncologieverpleegkundige Bianca Duijzer is een van de drijvende krachten achter de verwendag. “Tijdens deze dag willen we patiënten een ander gevoel geven in het ziekenhuis. Je komt hier als patiënt vaak met spanning in je lijf, bijvoorbeeld voor een behandeling of om een uitslag te horen van je arts. Met deze verwendag ervaar je het ziekenhuis op een andere manier en loop je weer ontspannen naar buiten.”

Deelnemers kunnen kiezen uit massages, schoonheidsbehandelingen, aromatherapie, manicures, pedicures, speciale beweegsessies voor mensen met kanker, yoga, klankschalensessies en creatieve workshops. Er is ook ruimte voor alle deelnemers om in alle rust te praten met zorgverleners. Die behoefte is bij veel mensen met (of na) kanker groot.

Voeding bij kanker

Een ander belangrijk onderdeel van de verwendag gaat over voeding. Want kanker en de bijbehorende behandelingen kunnen een groot effect hebben op de smaak van de patiënt. Daardoor is eten niet meer lekker, of worden lekkere smaken als vies ervaren. Gespecialiseerde koks van Rivas zijn daarom aanwezig om voorlichting te geven over hoe je toch kunt genieten van eten als je ziek bent. En natuurlijk kan er volop geproefd worden.

Inschrijven Iedereen die kanker heeft of heeft gehad en patiënt is geweest in het Beatrixziekenhuis kan kosteloos deelnemen. Mail voor deelname naam, geboortedatum en telefoonnummer aan oncologiebz@rivas.nl.