AWP start petitie tegen giflozingen GenX en PFAS

DORDRECHT • Algemene Waterschapspartij (AWP) wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS en heeft een petitie gestart om deze eis te ondersteunen.

De aanduiding PFAS omvat een grote groep kankerverwekkende stoffen, waaronder Gen-X stoffen. Uit PFAS en Gen-X wordt door Chemours onder meer Teflon gemaakt. Chemours is de belangrijkste fabriek in Europa voor Teflon.

Petitie

Fokke van Zeijl is initiatiefnemer van de petitie. Hij is ook lijsttrekker van de AWP in waterschap Hollandse Delta. “Ik ben boos, en ik ben niet de enige. GenX en PFAS zijn zwaar kankerverwekkend. Maar eenmaal in het water, de lucht of de bodem breken GenX en PFAS nooit af. En ze komen uiteindelijk in ons lichaam terecht. Iedereen weet dat natuurlijk, maar de geldmachine moet blijkbaar doordraaien! Dit moet stoppen!”

Er is al GenX aangetroffen in drinkwater en in moedermelk. Ook mag je geen groente eten uit moestuinen in de omgeving van Chemours. GenX is de zoveelste toevoeging aan de cocktail van chemische stoffen, die zo op de rivier worden geloosd. Klik hier voor de petitie: Geen vergunning voor lozen van Gen-X.