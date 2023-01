De Til Groep nieuwe exploitant vijf sportaccommodaties in de Alblasserwaard

58 minuten geleden

Algemeen 300 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • De Til Groep, exploitant van sociaal-maatschappelijk vastgoed in de gemeente Molenlanden, heeft afgelopen 1 januari vijf binnensportaccommodaties toegevoegd aan haar portfolio: sporthal De Klipper Nieuw-Lekkerland, sporthal De Reiger Groot-Ammers, gymnastiekzaal Streefkerk, gymnastiekzaal De Turner Molenaarsgraaf en gymnastiekzaal Ottoland.



De Til Groep zet zich in om een langdurige samenwerking aan te gaan met de gebruikers van de accommodaties. Het streven is om gezamenlijk met de gebruikers en het van OptiSport en Sportfondsen overgenomen personeel de bestaande diensten en kwaliteit verder te ontwikkelen en te verbeteren.



“We zijn erg blij om deze mooie accommodaties toe te mogen voegen aan ons portfolio en kijken ernaar uit om samen te werken met de huidige gebruikers en ervoor te zorgen dat deze accommodaties ook gaan voldoen aan de hoge standaarden van De Til Groep,” aldus Wim van Krugten, directeur/bestuurder van De Til Groep.



Belangrijke stap

De Til Groep is ervan overtuigd dat deze overname een belangrijke stap is in de toekomst van het bedrijf. “Met de overname kunnen we ons verder ontwikkelen en onze activiteiten uitbreiden, wat weer bijdraagt aan onze missie om sociaal-maatschappelijke activiteiten in de dorpen van de Alblasserwaard tegen acceptabele kosten mogelijk te maken.”