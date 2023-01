Kledinginzameling in Nieuwpoort voor vluchtelingen op Lesbos

NIEUWPOORT • In het verenigingsgebouw van de CGK Nieuwpoort, aan de Hoogstraat 3, wordt op zaterdag 14 januari van 10.00 tot 12.00 uur een inzameling gehouden van kleding, hoeslakens en dekbedovertrekken.

In het vluchtelingenkamp Mavrovouni het eiland Lesbos in Griekenland is op dit moment een tekort aan kleding. Vanaf 1 december 2022 tot 10 januari 2023 zijn er 698 nieuwe mensen aangekomen op het eiland. “Dit betekent dat we de nieuwe mensen, die vaak aankomen met alleen de natte en vieze kleding op hun lijf, geen nieuwe kleding kunnen geven”, vertelt Annerieke van Vianen, die sinds 3 januari 2022 werkzaam is op Lesbos voor de organisatie Eurorelief.

Er is dringend behoefte aan herenschoenen (sneakers/wandelschoenen), herenjassen (M, L, XL), herenbroeken (S, M, L, XL), herentruien (S, M, L, XL), damesschoenen (sneakers/wandelschoenen), damesjassen (M, L, XL), damesbroeken (S, M, L, XL) en damestruien (S, M, L, XL). Ook hoeslakens en dekbedovertrekken zijn welkom.

Gevraagd wordt om de kleding gewassen aan te leveren in (bananen)dozen. Contactpersoon is Kornelia van Vianen, bereikbaar via 0184-602763 of kornelia.van.vianen@kliksafe.nl.